幸福醫藥系列 美國蘇氏藥業引入

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幸福醫藥系列產品，在香港 連續21年銷量冠軍。 100％在香港製造。 美國 蘇氏藥業作為幸福醫藥全美總代理，很早即期支票把幸福傷風素、幸福傷風咳素、無睡意幸福傷風素、幸福傷風感冒素、幸福化痰素、幸福過敏 素引入美國。

美國蘇氏藥業表示，幸福過敏素是一種非處方抗組織胺藥，能阻礙致敏原觸發的傳遞，有效迅速舒緩各種過敏症狀！可以改善打噴嚏、流口水、喉嚨痕癢、眼晴痕癢、流眼水、皮膚痕癢及紅腫等過敏症狀，也能減緩發作時的尷尬和不舒服，改善過敏患者的生活品質，但使用上需要注意相關的副作用和注意事項。

該藥業表示，速效幸福傷風感冒素可紓緩全身骨痛和通鼻塞。 它的收口水成分更可以收亁口水，令口水不會倒流到喉嚨造成痰液，因此可以預防因口水倒流而引起的咳嗽。

傷風感冒時正是免疫系統跟病菌在打仗的時候，就算不食任何藥物，都會產生疲倦或睡意。幸福傷風素的收口水成分(Chlorpheniramine) ，作用是收口水及打噴嚏，它的作用是會產生睡意，但這是一個好的副作用。感冒時，睡覺可增強免疫和對抗病菌，所以如果想快些好，記得要盡量多睡覺和休息，對病情有很大的幫助。

幸福傷風咳素除有清除傷風感冒及止咳成分，還有收亁口水成分，阻止咳嗽惡化，是傷風咳時候的用藥。

感冒未清、初發傷風感冒，有痰黏住喉嚨， 好多時濃痰未清，痰液黏住喉嚨，好不舒服。幸福化痰素可以化解濃痰，清除於支氣管道的黏液，令痰可以容易易咳出，聲音亦更更清晰。

「幸福要走多步」是幸福醫藥的堅持；多走幾步，不斷精益求精，從而令 「幸福醫藥」成為卓越品牌。如有任何查詢，可去電蘇氏免費專線1-888-221-3496或上網www.solsticemed.com。