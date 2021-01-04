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福全健保 紅藍卡因特殊投保期 年度轉換可延至1/31

洛杉磯訊

因應洛杉磯縣及聖地亞哥縣野火多發，聯邦醫療保險設立特殊投保期（SEP），即日起至2021年1月31日前，爲受到影響的長者提供投保機會。

根據規定，如果長者因為火災帶來的負面影響而無法按時投保，又或者家庭成員、朋友、看護等照顧長者的人士因爲受到火災影響，不能在規定時間內協助長者順利完成投保，該長者都有資格獲得延期。

福全健保表示，提醒民衆，如果錯過紅藍卡年度投保期，可跟福全聯絡協助確認是否仍有機會參保，並協助完成申請。除了受到野火影響，在一些特殊情況下，長者也可以在年度投保期之外的時間進行投保。比如長者剛剛進入65歲、或因搬家而離開原計畫服務區範圍、現有計畫被取消或終止合同等，也可以諮詢他們的專業顧問，調整計畫。

最近受到華人長者們青睞的福全健保是2021年熱門的紅藍卡優勢計畫之一，它結合西方醫學和東方養生療法，旨在為長者提供全面、優質、省心的福利和服務。

福全健保旗下的大多數計畫都是零月費加入、看醫生零掛號費和零自付額；所有計畫都提供牙科、眼科、聽力、處方藥計畫、櫃檯成藥津貼等多種福利，包括一年高達1600元的牙科福利、一年高達1500元的助聽器津貼、一年高達420元的櫃檯成藥和中藥補品津貼、每兩年300元配眼鏡津貼，此外還有按摩、反射療法、拔罐、太極和不限次數的針灸，為民眾帶來中西合璧、兩全其美的方案。

面對疫情，福全保險提供新冠病毒安心保障，對於確診的患者，不管是檢測、治療、住院甚至是交通費都是零負擔，無需支付一分錢。

目前，福全健保優勢計畫簽約超過1萬5000名的家庭醫師和專科醫師、超過50家主要醫院。歡迎撥打中文專線833-808-8153 、粵語熱線833-808-8161或訪問 zh.clevercarehealthplan.com查詢。

健保 聯邦醫療保險 福利

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