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環保署敲定首個飛機排放規則

洛杉磯訊

美國環保署敲定首個飛機排放規則。環保署說，它對商用飛機和大型商用飛機的新要求，將使美國與國際標準接軌。

2016年聯合國國際民用航空組織(ICAO)，就針對小型和大型飛機製造商的全球飛機排放標準達成一致，其中包括空客SE和波音，這兩家公司都支持該標準。

波音公司在一份聲明中表示，最終規則「對於保護環境、支持商用航空和美國經濟的可持續增長至關重要」。批評人士說，該機構本應制定更嚴格的排放規則。環境保護基金的國際顧問安妮·佩松克在一份聲明中說，「鑑於氣候危機，環境保護署的不作為規則是完全不充分的。即將上任的拜登政府有責任迅速採取行動收緊這一標準。」

環保署表示，擬議的要求將適用於2020年1月之前的新型設計，以及從2028年開始適用於正在生產的飛機、或經過修訂的型號證書。美國環保署說，預計幾乎所有受影響的飛機在生效日期前都能達標。環保署表示，預計「不符合標準的飛機將被修改並重新獲得符合標準的認證，可能會在2028年1月1日達到生產標準之前停產，或者尋求豁免。」

去年10月，以加州和哥倫比亞特區為首的11個州，敦促環保局加強有史以來的標準。11個州和哥倫比亞特區表示，環保署的提案將「比現有技術落後10年以上，與正常情況相比，根本不會減少溫室氣體排放。」擬議規定涵蓋的飛機占美國交通運輸溫室氣體排放總量的10%，占美國總排放量的3%。它們是不受規則約束的交通運輸溫室氣體排放的最大來源。新規定不適用於軍用飛機。

環保署署長安德魯·惠勒曾表示，該提案是基於「目前的技術……你不能設定一個無法達到的標準。」美國聯邦航空管理局表示，預計明年將公布一項擬議中的規定，納入美國環保署的排放標準，包括新飛機認證時將採用的測試要求和豁免程序。（李梓瑞譯）

美國 拜登 加州

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