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鄭博仁律師：建築商需有執照 否則違法

洛杉磯訊

最近不少客戶詢問，在加州做房屋裝修、改建、加建等項目，是否一定要僱用擁有執照的建築商？這當中又有哪些潛在的法律風險，需要民眾瞭解？前檢察官、現任亞凱迪亞市議員鄭博仁律師(Paul P. Cheng, Esq.)，做以下專業說明。

問：是真是假？加州法律不規定你支付無執照建築商的費用？

答：事實。任何沒有執照的個人，在人工及材料成本總和為500元或以上的項目中，開展建築工程均為違法行為。

根據加州建築商執照法，除非建築商在項目實施過程中始終持有執照，無執照的建築商不得基於實施任何需要執照的項目或合同，而向客人提出或進行索賠。商業與職業守則第7031條a款也有對此進行說明。這就意味著，如果無執照的建築商試圖起訴其客戶沒有支付相關費用，加州法院不會強制要求被告支付該款項。而更嚴重的懲罰是，無執照建築商或會被迫要求交出其之前在開展需要執照的項目中的所有收入。

鄭律師表示， 被發現進行無執照建築的個人，可能將不得不出席法院的聽証會，以應對輕罪指控。這些指控可能面臨被判處最高六個月的監禁，和5,000元的罰款，以及約200元至15,000元的行政罰款。如果非法建築工程持續進行，處罰將更加嚴厲。第二次違法將被判處90天監禁，並處以合同價的20％或5,000元的罰款。如果有人非法使用他人的建築商執照，或試圖誤導消費者、以為該建築商是獲得執照的個人，則可能會受到重罪指控。

加州的法律對使用無執照建築商從事建築項目有非常嚴格的規定。這不僅適用於工頭，而且適用於房產所有人。這是因為通常來說，如果你沒有執照，並且你的工頭或客戶知道這一點，工程款項將會私下交付，而不會上報為收入。這可能會導致建築商無法獲得適當的培訓，或者無法準確上報工資和稅收。不僅承包商有過錯並將面臨刑事指控，而且房產所有人也面臨這種風險。如果你作為房主雇用建築商，你有責任進行盡職調查並確保建築商真正獲得執照。此外，你現在被視為建築商的僱主，因此應提供一個安全的工作環境。如果無執照建築商或無執照建築商的雇員在工作中受傷，作為房主的你，可能會因違反雇用無執照建築商的法律，而面臨訴訟。

可在加州建築商營業執照管理委員會網站，舉報無執照工程活動。有關更多相關法律問題，可浩鄭博仁聯合律師事務所626-570-8888或[email protected]

加州 亞凱迪亞 洛杉磯

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