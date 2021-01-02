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美食不打烊節目 探訪「老北方烤鴨店」

洛杉磯訊
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洛杉磯世界日報YouTube頻道「U視頻」、全新美食類節目「美食不打烊」上線第17集，介紹正宗北方味 -老北方烤鴨店。

雖然店名叫老北方，但是卻集合了大江南北的菜，請了多位廚師，做出各地的招牌菜，比如鍋包肉、茶樹菇紅燒肉，松鼠黄鱼、龍蝦沙拉，各種北方麵食，北京烤鴨等，疫情期間的衛生講究，外賣包裝服務，都是顧慮周到。

北京烤鴨是中國的名菜，又名北京填鴨，是具有世界聲譽的北京著名菜式，用料是優質的肉食鴨，北京鴨是果木炭火烤做成，色澤紅潤，肉質肥而不膩。北京烤鴨分為「掛爐烤鴨」與「燜爐烤鴨」兩大流派，而北京最著名的號烤鴨店也即是兩派的代表，以全聚德的掛爐烤鴨和便宜坊的燜爐烤鴨最為出名。

而老北方烤鴨店的韓師傅就是當年在北京全聚德的門徒，烤製完成的鴨子用刀削成小片，叫做「片鴨」，理想情况下2分鐘30秒片完，配以大葱絲、黄瓜絲、甜麵醬，用薄餅捲著吃。剔除鴨肉後剩餘的鴨架可以用來煲湯。值得一提的是，老北方的甜麵醬是獨家秘製，味道很正，又有專門的麵點師傅，薄餅軟硬適中有嚼勁兒，也難怪天津肉包子、水餃，同樣受到青睞，如果客人想吃那種餡兒餃子，打電話預訂，也會專門為客人量身訂作。

老北方烤鴨店（NC Peking Duck）地址17515 Colima Rd A, City of Industry。電話626-839-0000。

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