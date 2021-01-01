太子牌鹿角靈芝 買1盒送1瓶

歲末年初，太子牌推出贈送優惠，現購買北海道鹿角靈芝雙瓶禮盒(120粒)，即送價值75元鹿角靈芝(60粒)一瓶，以助民眾增強免疫，保持身體健康。

靈芝成分複雜，含有靈芝多醣、靈芝酸、氨基酸、甾醇、生物鹼等多種有效成分。靈芝多醣中的β-葡聚醣，經多項研究證實，能刺激並活化人體免疫細胞，強化人體免疫反應，還能降低膽固醇、調整血壓 ，增強人體心血管功能。靈芝獨有的活性成分靈芝酸A，可緩解過敏反應，提升血液內氧O2的利用率，改善肝臟功能；更有對抗腫瘤 與抗發炎的特性。

靈芝的主要有效成分存於靈芝孢子，也就是靈芝的種子，其成熟時，靈芝菌蓋底部打開，孢子彈射出離開菌體本身。因此，一般市面常見的傘狀靈芝，其孢子已四散，存留於靈芝本身的孢子數量及有效成分相對有限。

太子牌北海道鹿角靈芝，採用北海道積雪時期的富含營養的原木栽培，期間緊密控管栽培環境的水、光照、溫度、溼度等，以達到最適合靈芝生長的環境條件，因此，靈芝孢子於培植過程中不會打開彈射；相反的，其繼續在靈芝菌體生長而生成鹿角狀，故稱之為：鹿角靈芝。美國 太子行表示，其有孢子與營養價值完整被保存，有效成分比其他有些品牌高10倍以上。

太子牌鹿角靈芝，經消毒殺菌後，在嚴格衛生管理的潔淨室中進行培植，以達至純天然無汙染的水平。

近日透過綜藝節目乘風破浪、重新回歸大眾視線的松松姐姐陳松伶，原也是太子牌北海道鹿角靈芝的忠實用家，因此也成為太子牌鹿角靈芝的代言人（見圖）。松松在社交媒體貼文分享每天的保養祕方，每天忙於拍攝及參加活動的她，自己和老公早上最重要的一個任務就是：吃一粒太子牌鹿角靈芝丸，增加抵抗力和抗氧化。

太子牌鹿角靈芝贈送活動，於各大藥店與參茸行均可購買，亦可在太子行官網www.popus.com購買，免運費直郵到家。有任何疑問，可電子郵件[email protected]或電話1-800-732-2328與美國太子行聯繫。