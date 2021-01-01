Norwalk 27棟聯排別墅新上市 歡迎預約

由Brandywine Homes在Norwalk市推出的全新屋Carlow，即將上市，現接受預約安排參觀。

Carlow全新屋是限量建造的27棟聯排別墅， 其中11棟是提供居住、工作雙使用功能的住宅。

Brandywine Homes將於1月16日(星期六)舉行盛大的樣品屋開幕儀式。想要在正式開幕前先睹為快、參觀Carlow專業裝飾和布置樣品屋的人，可去電服務專線562-584-0676安排預約，或在開幕日當天親臨地址12046 Olive Street, Norwalk 參觀。也可以瀏覽網址CarlowNewHomes.com了解更多信息。它的多項價值包括中心位置、出色的工藝和周到規畫設想。

Carlow的四戶3層樓設計，在大約1708至1872呎的平面規畫中，居民將享受三到四間臥室，一些一樓的臥室有高達三個半的浴室，起居及工作區，開放式概念的起居，就餐和帶戶外甲板的廚房區域，以及2車庫。價格預計從50萬美元 起。

寬敞的Island凸顯了廚房的魅力，這些廚房配有不銹鋼三星電器，時尚的花崗岩檯面和流行的白色Shaker櫥櫃（見圖）。主套房有寬敞的步入式衣櫥，帶雙洗手池的石英檯面和透明的玻璃淋浴房。 Brandywine Homes與專業設計師緊密合作，完成了一系列令人印象深刻的室內裝潢，包括毛絨地毯和18" x 18”瓷磚，Moen衛浴設備，先進的通訊設備，以及安全系統和降低噪音的系統。

Carlow的能源效率處於領先地位，包括節省空間的無罐熱水器，數字控制的中央供暖和空調，帶低輻射玻璃的雙層玻璃窗，節水衛生設備用於未來的太陽能系統。 Carlow有西班牙風格外觀，還提供各種選擇和升級來個性化住宅。可向新房銷售顧問獲取完整的詳細信息。

Carlow地處中心，離洛杉磯 、長灘和橙縣 都不遠；大型購物中心就在附近，還有Norwalk農夫市場。 有關Brandywine Homes的更多信息，可訪問www.brandywine-homes.com。