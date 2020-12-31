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自然醣褐藻糖膠 新年促銷送好禮

洛杉磯訊

自然醣褐藻糖膠AHCC推出「聖誕新年頌好禮」優惠：購買10瓶膠囊裝免費送價值540元贈品；及購買8盒濃縮液免費贈送一盒；兩大促銷組合優惠至2021年1月3日截止。

並提供免運費寄美、加、中、港、台，可電1-888-850-3288索取免費小冊子和試用品，也可加入微信ID： naturemedic或瀏覽網站www.naturemdc.com。

該公司表示，免疫系統是世界上的好醫生，研究指出褐藻糖膠AHCC能夠有效提升人體免疫力。在1996年日本重症學會大會中，研究員發表褐藻糖膠能有效地提升免疫細胞活性外，更具有特殊抗重症功效，分別是誘導壞細胞凋亡和抑制惡性血管生成。

日本製造的自然醣褐藻醣膠AHCC客戶遍布世界各地，客戶表示化放療期間服用，能明顯改善食慾、精神和體力，舒緩治療副作用。產品包含兩種高純度的褐藻糖膠精華、日本AHCC和巴西蘑菇菌絲體萃取物。提供膠囊裝和濃縮液兩種，皆使用85%高純度褐藻糖膠精華。膠囊裝外殼由100%植物纖維製成，體積特別細小容易吞服。濃縮液把所有有效成份濃縮成一小包，沒有加入大量多餘水份，讓人體更快吸收。

該公司表示，對於一般保健、術後保養、慢性生活病與初中期的病人，建議購買膠囊裝，每瓶膠囊裝含有160顆。而對於吞嚥困難、身體虛弱、化放療副作用嚴重或是中晚期的病人，則推薦服用吸收較快、含量較高的濃縮液，每盒濃縮液含有50包。

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