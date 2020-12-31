德成行大優惠 山珍海味5折起

德成行樣樣有，年終優惠高達對折。

在歲末之際，德成行推出年終優惠，全賣場上百種商品大特價，優惠力度達至5折。

華人 懂吃愛補，山珍海味是德成行的主打產品（見圖），精選的海參、乾貝、鮑魚等均為熱銷海味，金絲燕窩盞、美國 花旗參、道地中草藥材、中成藥、花膠、冬蟲夏草滋補養生品；或就連家鄉特產、居家個護及家電廚具統統都能在德成行找到。

其中，德成行為美國花旗參專設置一個部門， 專業銷售員表示，野山參、半野生和人工種植的人參，看似都是一株株人參，但其中學問不小。而參片泡茶、人參糖或是人參磨粉亦能滿足大眾需求。

中成藥和中草藥也是德成行另一大亮點，包括有來自中國、香港、臺灣、日本、新加坡 等地的中成藥貨品，選擇堪稱最齊全。此外，也供應新冠疫情的個人防護和中成藥保健品。

除了滋補品之外，用心經營的德成行也齊備各類休閒食品、糧油副食、南北乾貨，茗茶等雜貨及家電廚具。就連日常餐桌上所想炒的一盤蔬菜，德成行也都能從直營農場運來好品質的時鮮蔬果。

艱辛的一年即將過去；也意味著新年伊始，德成行備妥春聯、福字、紅包等傳統農曆新年的裝飾品，讓背井離鄉的老一代華人或新華裔後代，在美國也能感受到濃濃年味。因此這個年終優惠，將一直延續到農曆除夕前。

德成行在蒙特利公園市有兩間分店，122 W. Garvey Ave., 電話 626-288-8788，401 E. Garvey Ave., 電話626-307-0794；工業市17520 Castleton St., 電話: 626-322-2800; 羅蘭岡1457 S. Nogales St., 電話 626-839-0022。足不出戶也能到德成行線上商場購物，網址 www.tsEMPORIUM.com。