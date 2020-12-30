優優劇團元旦直播 「春回大地百花開」 送舊迎新

南加優優劇團訂2021年1月1日下午1時 ，推出「春回大地百花開」直播特別節目。

南加優優劇團訂2021年1月1日下午1時 ，推出「春回大地百花開」直播特別節目，與全球華人 一起送舊迎新，共度新年。節目內容新鮮豐富，美國新任正副總統拜登與賀錦麗，將在節目中向大家拜年。

優優劇團創辦人楊敦平導演 表示，新冠病毒肆虐，人類共同面對了一場浩劫。身為演藝文化人士，總應該在這種危難的時刻，負起社會責任；所以帶領優優團隊共同製作這個節目。

節目共同製作人董復新及邱瀟君表示，在這個困頓的時期推出節目，就是希望告訴華人，不論多麼困難，只要大家共同努力，一定可以度過難關。節目導演林玫君及伊凰表示：「加州 閉關，節目的推動有很大的困難，但是我們做到了，歡迎大家來觀賞」。劇團團長徐蘭曾表示，優優是一個政府立案的非營利組織，以撫慰海外華人鄉情，連繫中美文化交流為宗旨。

劇團除了推出舞台劇外，常年巡迴在社區活動、老人中心、殘障兒童中心做義演。

病毒肆虐，他們並沒有停下腳步，四月初全國防疫用品急缺，劇團理事立即募集4.5萬個口罩，捐給加州政府緊急救難中心及洛杉磯衛生局應急；上回山火肆虐，理事們親赴警察局及消防隊，奉上午餐表達華人感謝之意。劇團6月並推出老爸吉祥父親節特別活動，在雲端與全球華人共慶父親節。

節目特別邀請在疫情中，為全球華人提供藝文，音樂精神食糧的「人文磗美華人文學會」會長王曉蘭，與「蔚藍人文堂」堂主藍蔚蘭，向大家介紹可全球同步收看的各種精采活動。

「春回大地百花開」特別節目播出時間：美西時間1日下午1時，到YouTube搜尋「2021新年特別節目春回大地百花開」，英文： Elite Performing Arts Group USA，或是1日下午8時到漢天衛視觀賞。