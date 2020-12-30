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GMCC萬通貸款銀行 推出低利大額貸款

洛杉磯訊

無論自住屋、投資屋，重新貸款利率都達到了歷史新低點，這給購房的民眾們帶來購房動力，GMCC萬通貸款銀行也特別推出大額貸款超低利率專案。

大額貸款利率30年固定3.0%，APR 3.04%，No points，投資屋貸款金額100萬，LTV 50%，Fico （信用評分）800，有完整文件，查收入，審核通過即可鎖定利率。萬通貸款銀行承諾：直接審核快速放款。利率參照今年12月7日。

GMCC(General Mortgage Capital Corporation )在南北加有九家分行，聖地亞哥分行也即將開張運營，400多位專業貸款顧問團隊，將提供消費者貸款的專業指導。

GMCC萬通貸款銀行負責人James表示，如屋主打算用房地產的現有淨值作抵押貸款，做投資置業或合併債務，辦理套現貸款，可儘快與他們連絡。假設自住屋貸款金額51萬，利率信用評分FICO要求800分，LTV 50%需要協帶完整的資料，承銷經批准後即可鎖定利率。

GMCC是直接放款銀行（Direct Lender )，2005年成立於北加州，擁有431位經驗豐富有執照的貸款顧問，目前是最大的貸款公司之一。專業高效的運作團隊，靈活多樣的貸款方案，房利美及房地美核準直接賣家，與近百家貸款投資機構合作，含Redwood合作貸款銀行(全美僅約30家貸款機構具有此資格)。

萬通貸款銀行是真正All-in-1 house全內部作業，即使大額貸款，不論用Fannie Mae標準DU（Desktop Underwriter）審批，或其他標準審核，GMCC都可內部迅速審批放款。

GMCC精心創建的貸款平台，有數百種貸款項目，對應每位客戶貸款需求及條件，量身定制貸款方案。不論是買房、重貸、投資，都能夠客製適合方案。無論有任何貸款問題都可電1-866-327-6898或上網 www.gmccloan.com 。

其分行地址，東區分行位17700 Castleton St Ste 488,City of Industry。聖蓋博分行130 S.Mission Dr.#6, San Gabriel。爾灣分行9960 Research Drive, Irvine。GMCC急聘大學畢業生加入，另徵loan processor和underwriter，歡迎洽談。履歷可寄至[email protected]

貸款 利率 投資

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