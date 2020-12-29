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明星極品系列拉麵 4種口味

【洛杉磯訊】
拉麵。
拉麵。

「明星食品」在日本是首屈一指速食麵廠商，他們推出的許多產品，在市場上相當暢銷，是美食愛好者的選擇。

「極品系列」就是明星食品的人氣拉麵，他們在湯料的製作上，追求鮮美的風味，長年以來的製麵經驗，讓「極品系列」的生麵條，足以媲美拉麵店的口感。

「極品系列」有四種口味：1.海鮮豚骨拉麵，鰹魚高湯，香醇濃厚，扁狀粗麵，口感十足，無論做成拉麵或沾麵來吃，都很美味。2.醬油拉麵，他是日本傳統的古早味，用大量雞骨熬出來的湯底，清香味美，搭配滑嫩順口的細麵，相當過癮。3.鹽味拉麵，每一口湯，都充滿了鹽味的鮮美，生薑和蔥油，提升了整碗拉麵的風味層次。4.味曾拉麵，風味十足的味増，在蒜油的加持之下，變得更香更濃，粗麵和濃厚湯頭的組合，更是天衣無縫。

每一種都用不同粗細的麵條，配合各自的湯頭。深沉厚實的風味，從第一口，延續到最後一滴，只要品嚐過一次，就會對其不忘。做法超簡單，只要有熱開水，麵條放進燒開的熱水中，邊煮邊用筷子拌開，根據麵條粗細，約煮一分半到四分鐘，將湯倒進大碗裡，用熱水來溶開，再將煮好的麵條放進大碗，就可以煮出一碗道道地的日式拉麵。再放些叉燒，蔥花，雞蛋等配料，味道就會更加完美。

平常在冰箱裡準備幾包，每當肚子有一點餓，或是忙到沒有時間做飯的時候，就可以派上用場了。在日本超市或一般超市就可買到。

日本 雞蛋

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