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歐米茄海馬潛水007限定款 昌興率先登場

【洛杉磯訊】
歐米茄海馬系列潛水腕錶。
歐米茄海馬系列潛水腕錶。

最新龐德電影 No Time to Die (生死交戰) 受新冠疫情衝擊，再次延後發行。然而，007指定佩戴歐米茄海馬系列潛水腕錶 已在昌興珠寶率先登場，讓錶迷們先睹為快。

昌興表示，歐米茄 (OMEGA) 不斷發揚其先驅開創精神，不僅將歐米茄引領到遙遠的月球，也征服了幽深的海洋。昌興珠寶代理歐米茄多年，擁有經典款、收藏款及最新款，其中海馬系列 ( Seamaster) 潛水腕錶，卓越實用，成為全球潛水錶的領導品牌之一。

海馬潛水300米系列同軸擒縱42毫米大師天文臺計時腕錶，是007在最新電影 No Time To Die 中所佩戴的同款腕錶，以堅固而輕盈的2級鈦金屬製成，搭配深色復古風格的「熱帶 tropical」鋁合金錶圈環及錶盤。透過潛水刻度、黑色指針及時標上的經典 Super-LumiNova 超螢光塗層，為錶盤及錶圈賦予典雅造型。

全新詹姆斯龐德腕錶007版潛水腕錶，搭載歐米茄8806同軸擒縱大師天文台認證機芯，達至鐘錶界精準、性能與抗磁的頂尖標準，更經典的是這款007限定款捨棄以往的透背改用實底蓋，底蓋上刻有一組奇妙數字(圖右)，分別是：0552為海軍人員的獨特代號、923 7697為潛水錶的代號、字母A是腕錶採用旋入式表冠的代號、而007當然就是龐德經典的探員編號、數字62則代表第一部007電影上映的年份。

2020年註定與以往不同，雖然無法和親朋好友歡聚，暖心好禮比以往任何時候都更加彌足珍貴。昌興珠寶代理世界頂級名錶珠寶，親切有禮的店員提供專業意見，協助選購稱心如意的好禮。

昌興珠寶聖蓋博店(全統廣場) 地址 140 W. Valley Blvd. #119，電話 (626) 280-9195，羅蘭岡店(香港廣場) 地址18436 Colima Rd., ，電話 (626) 810-8883，可上網www.chonghing.com 預約或電郵 [email protected] 查詢。

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