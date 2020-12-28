Lotus「通暢型」智能衛生座特價

美國 Lotus「通暢型」智能衛生座，再推出的購買「通暢型」智能衛生座，第二台半價的優惠，至12月底截止。

日益普及的Lotus「通暢型」智能衛生座，將如廁變成了一種享受，很多消費者從剛開始不太接受到用過後離不開，依賴滿滿。溫暖座圈，溫水清洗，暖風烘乾， 按摩保健，噴頭自潔、靜音緩降， 殺菌除味，不僅能清潔， 預防細菌感染， 還能有效預防痔瘡便秘，沒用過的人，沒有辦法體會產品的好處及功能。

疫情 下很多人宅在家中，走動少，又不運動，便秘現象越來越嚴重。Lotus「通暢型」智能衛生座，之所以受到消費者喜愛，其功能是可有效預防痔瘡便秘。

Lotus「通暢型」智能衛生座擁有世界獨家專利的「通暢功能」，不同於其他智慧型衛生座。自2005年上市至今，持續保持衛浴智能馬桶的最高標準。

Lotus現在還全面代理TOTO和Kohler產品，並成為TOTO和Kohler的授權經銷商。 包括馬桶，Neorest， Washlet 和相關的衛浴產品。三大品牌，共同呈現在Lotus專賣店裡，為客人提供一站式的選購方式，讓客人選擇更輕鬆，更方便。

Lotus訂購熱線1-877-808-0055，總部電話714-259-8805 ，地址1621 E. St Andrew Place, Santa Ana. , CA。也可至鄰近專賣店購買：爾灣電話949-932-0766地址15435 Jeffrey Ave, #115, 。羅蘭岡99大華超市電話626-839-9727 地址1015 S Nogales St #116A。聖蓋博全統廣電話626-573-0527地址140 W. Valley Blvd. Unit #126。亞凱迪亞 光華超市電話626-538-4600，地址641A W .Duarte Road。或上網 www.lotusSeats.com。