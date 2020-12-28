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大文行經銷 毛舖酒進入美國市場

【洛杉磯訊】
毛鋪酒。
毛鋪酒。

美國大文行酒業公司進口並總經銷的「毛舖」系列白酒，已全面進入美國市場。

該公司表示「毛舖」酒是勁牌公司旗下品牌，是中國近年成長很快的白酒品牌，以汲取幕阜山脈水齡長達1650年以上的深山溶洞泉水、優選三種糯性糧食、精選苦蕎麥、葛根、枸杞子等道地原料精心釀製而成。

毛鋪酒融濃、清、醬三香地標原酒，三香合一，各採所長，酒香優雅，綿柔醇厚。所以毛鋪酒是三香複合的蕎香型白酒，是白酒香型中的創新。作為中國白酒第13種獨立香型，已經通過中國白酒行業協會立項，該公司說，勁牌公司自2013年推出毛鋪苦蕎酒以來，一直引領中國蕎香型白酒發展。

毛鋪酒將三種香型白酒科學調配，源於產品研發時對市場消費者的調研把握。2011年，勁牌公司調研發現，消費群體偏向於入口綿甜、餘味淡爽的酒體口感。經過無數次勾調、品評、試驗，9個月後綿柔醇厚、尾淨爽口、特色明顯的三香複合型白酒——毛鋪苦蕎酒應運而生，經市場消費者測試後反響良好。

毛鋪酒中的濃香原酒，來自於濃香酒的核心產區四川宜賓，公司在四川宜賓建有濃香原酒基地，原酒年產量2.5萬噸。醬香原酒來自於貴州仁懷國寶酒廠。勁牌目前有兩個醬酒生產廠，一個是貴州仁懷國寶酒廠，1993年投產，毛鋪酒中的醬酒就是貴州仁懷國寶酒廠生產並經多年陳釀的醬酒。另一個是勁牌茅臺鎮酒業，2014年投產，所生產的醬酒全部封存至少到2027年才開始使用。清香原酒來自於湖北黃石，原酒年產量7萬噸，是全國最大的清香原酒生產基地。

美國大文行酒業公司是全美最大的中國酒進口商，亦是「毛舖」系列白酒的進口和分銷商，訂貨電話718-832-1188，網站www.diamondhong.com。電郵[email protected]南加分公司1500 Vineland Ave., Baldwin Park, CA 。

中國 美國 南加

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