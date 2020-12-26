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新世紀傢俱 聖誕新年特賣 80% off

【洛杉磯訊】
高級大型實木餐桌和六餐椅組
高級大型實木餐桌和六餐椅組

「新世紀傢俱」於聖誕節與新年期間，推出「聖誕新年大特賣」，特價商品折扣高達80%，有關詳情可電626-285-9788查詢。

聖蓋博山谷區已有20多年歷史的「新世紀傢俱」，逾萬呎展示廳，代理上百種意大利及美國名牌家具，全部低價出售，各種沙發組合、餐桌椅組合、睡房組合、衣櫃或組合櫃及其他產品，新貨及樣品全部以成本價出售，購買新屋置新家具或更換新家具，不妨到「新世紀傢俱」走一趟。

該店表示，這次的「聖誕新年大特賣」商品，包括有大型皮沙發椅特價69元、高級兩座位皮沙發99元、高級舒適皮沙發三座位和兩座位組特價349元、轉角沙發特價399元、大型實木五斗櫃特價199元、高級大型實木餐桌和六餐椅組特價399元(見圖)、單人實木床98元、高級皮製雙人床99元、印尼全實木溫馨睡房六件組特價399元等。

另特別推出美國第一品牌Ashley 家具大傾銷，該品牌產品有兩邊可躺型兩人坐布沙發299元、高級溫馨布沙發兩件組599元、高級真皮兩邊可躺型沙發兩件組1299元等，特價貨品商品數量有限，先到先得，售完即止。

「新世紀傢俱」地址在250 S. San Gabriel Blvd., San Gabriel, CA (位Las Tunas與Broadway之間)，每週七天營業時間由上午11時至下午6時，聖誕12月26日(週六)上午11時至下午5時30分，新年除夕12月31日(週四)上午11時至下午5時，新年1月1日(週五)上午11時30分至下午5時。

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