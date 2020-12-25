華明勝律師 談工傷賠償、人體傷害索賠

當你在工作期間受傷，例如你在工地從高處摔下來，因為其他同事的疏忽對你造成傷害，此時工傷賠償便可以起到作用，但如果造成你受傷是同事或雇主以外的人，便可以提出人體傷害訴訟。

華明勝律師事務所表示，建築工人常被認為是高危險的一種職業，大多數在工作中不幸發生意外都會申請工傷賠償，但基於加州 法律，許多在工地發生的意外事故，也受到人體傷害法的保護。簡單來說，在工作中受傷的建築工人，就算已經申請工傷賠償，仍有權利同時提出人體傷害訴訟，有可能獲得更大賠償。

該事務所表示，有經驗的律師能協助你專業的判斷，能否在工傷賠償以外，再索取人身傷害賠償。意外賠償的關鍵很大的因素，取決於誰應該對事故負責。舉例來說，若在使用重型機械時，因為機械突然故障而受傷，機械製造商可能要對此事故負責，便可以向機械製造商提出人體傷害索賠。

另一種情況是，你在重新裝修的建築物裡，因為電力故障而觸電受傷，這是由於工地環境不安全所引起，建築物的業主必須負責，而你可以向業主提出人體傷害訴訟。還有另一種常見情況是，工地有部分項目是由承包商負責，例如是專門搭建施工鐵架的公司，如果是因為鐵架鬆脫而跌下來受傷，就可以向該公司要求人體傷害賠償。

雖然工傷賠償整個案件的過程，會比人體傷害案件的時間短，工傷賠償可能在幾周或更短時間內就會收到賠償，原因是在加州，若在工作中不幸受傷，不需要釐清是哪一方的責任。而人體傷害案件是要經過證據搜集，證明傷害是由第三方造成的。

經驗豐富的工傷賠償律師會協助你評估案件，在有需要的時候與人體傷害專門律師合作，為客人爭取最高的賠償。華明勝律師事務所有專業的工傷賠償及人體傷害法律部門，如有相關的法律問題，可打專線626-282-6868或626-263-6196免費諮詢。