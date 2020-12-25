高帝本田聖誕節特價車 網購也OK

2020 HONDA HR-V，小型SUV 跨界車。

擁有40多年歷史的高帝本田 (Goudy Honda )，聖誕之際推出大量全新及二手特價車。可足不出戶上網購車，簡單又省時，也可親臨車行看車試車，疫情期間 ，配合CDC指示，為購車安全全車行加強消毒。

2020 Honda CIVIC Sedan LX租賃期36個月，每月139元， 首付2399元， 加上稅金及其他政府費用，即可將車子開回家。該車款名號響亮，不但車子性能好，外型帥氣，起步速度快，車內的設計舒適，行車平穩度高，是上班族及年輕人喜愛的一款。

2020 HONDA HR-V LX租賃期36個月，每月139元，首付2499元。該車款是HONDA的小型SUV跨界車，提供了充足的乘客空間和可折疊的後排座椅，可最大程度地提高貨運能力。HR-V具有出色的燃油經濟性，實用性和多功能性。

2020 Honda Accord LX租賃期36個月，每月199元，首付2399元。屢獲國際車輛評測機構好評，外型與性能優異 。

2020 Honda Pilot EX –L三排中型SUV，擁有比以往更多的選擇，最多可容納8人的寬敞座椅，安靜的內部空間和舒適的乘車質量，標準V6擁有足夠的動力。

高帝本田有超大展示廳、休閒區、服務區及等候室，有最多的存貨，讓買車族馬上可選到喜歡的款式及顏色。

無論任何車款，買車還是租車 ，他們都可幫助客戶拿到好價錢，並有完好的借貸計畫可以幫助無信用的客戶及新移民省錢，最低利率0.9%APR。

另有超過1000輛新車及二手車供選擇。車行還成立了保險部門，由Allstate的經紀人Vicky李及Venda溫服務客戶。 只要尋求報價，還可獲10元禮卡。

高帝本田地址是1400 W. Main Street. Alhambra，電話1-888-243-4192，指名找華人部業務代表或Pete曾經理享受特價。