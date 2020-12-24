Puente Hills瑪莎拉蒂及Alfa Romeo 推出年終特價

2020 Maserati Levante集越野和性能表現全方位的跑旅車

Puente Hills Maserati & Alfa Romeo，是全美唯一華人經營的瑪莎拉蒂(Maserati)豪華汽車 經銷商。即日起推出2020及2021款特價車，瑪莎拉蒂車款租賃時間高達42個月，另有3000元的刺激回饋。

年終特價車2020 Maserati Ghibli，四門轎跑，以北非沙漠之風命名。租賃每月付685元加稅，租期長達42個月，頭款2988元。

2020 Maserati Levante集越野和性能表現全方位的跑旅車，租賃每月765元，租期48個月，零頭款。車主可以自由選擇黑色經典皮革或是紅色頂級皮革內裝。車門自動吸合、電動啟閉行李廂蓋與便利上下車功能，亦成為Ghibli的標準配備。

Maserati的品牌宗旨就是讓每位駕駛人都能享受到極致純粹的駕馭樂趣，讓駕馭者都能深刻感受到Maserati醞釀百年的GT造車理念。

該車行還代理的另一高級品牌Alfa Romeo Stelvio車系。2021 Alfa Romeo Stelvio RWD品牌 SUV休旅 車，租賃每月429元，租期39個月，4131元 due at signing。該車款擁有藝術一般的優美線條，搭配個性風格化的造型，顯示這款休旅擁有強勁的性能。

2020 Alfa Romeo GIULIA TI RWD ，被視為最有價值的高級運動房車之一。

2020 Alfa Romeo GIULIA TI RWD，被視為最有價值的高級運動房車之一（見圖）。租賃每月339元，租期39個月，4075元 due at signing。標準車型配備有多媒體系統，盲點測試，後方橫向偵測警示等。

另瑪莎拉蒂2022款MC20超跑 已開始接受預購。日前瑪莎拉蒂(Maserati)對外發布了一款超級豪華MC20的全新跑車，有著更純正的超跑血統。MC20爆發力超強，只需2.9秒就可從0加速到100 mile，8.8秒可從0加速到200 mile，最高時速每小時可達325 mile。還配備了有快捷彈射按鈕，可進一步強化加速能力，並且彈射次數無上限。

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