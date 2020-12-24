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Puente Hills瑪莎拉蒂及Alfa Romeo 推出年終特價

洛杉磯訊
2020 Maserati Levante集越野和性能表現全方位的跑旅車
2020 Maserati Levante集越野和性能表現全方位的跑旅車

Puente Hills Maserati & Alfa Romeo，是全美唯一華人經營的瑪莎拉蒂(Maserati)豪華汽車經銷商。即日起推出2020及2021款特價車，瑪莎拉蒂車款租賃時間高達42個月，另有3000元的刺激回饋。

年終特價車2020 Maserati Ghibli，四門轎跑，以北非沙漠之風命名。租賃每月付685元加稅，租期長達42個月，頭款2988元。

2020 Maserati Levante集越野和性能表現全方位的跑旅車，租賃每月765元，租期48個月，零頭款。車主可以自由選擇黑色經典皮革或是紅色頂級皮革內裝。車門自動吸合、電動啟閉行李廂蓋與便利上下車功能，亦成為Ghibli的標準配備。

Maserati的品牌宗旨就是讓每位駕駛人都能享受到極致純粹的駕馭樂趣，讓駕馭者都能深刻感受到Maserati醞釀百年的GT造車理念。

該車行還代理的另一高級品牌Alfa Romeo Stelvio車系。2021 Alfa Romeo Stelvio RWD品牌 SUV休旅車，租賃每月429元，租期39個月，4131元 due at signing。該車款擁有藝術一般的優美線條，搭配個性風格化的造型，顯示這款休旅擁有強勁的性能。

2020 Alfa Romeo GIULIA TI RWD ，被視為最有價值的高...
2020 Alfa Romeo GIULIA TI RWD ，被視為最有價值的高級運動房車之一。

2020 Alfa Romeo GIULIA TI RWD，被視為最有價值的高級運動房車之一（見圖）。租賃每月339元，租期39個月，4075元 due at signing。標準車型配備有多媒體系統，盲點測試，後方橫向偵測警示等。

另瑪莎拉蒂2022款MC20超跑已開始接受預購。日前瑪莎拉蒂(Maserati)對外發布了一款超級豪華MC20的全新跑車，有著更純正的超跑血統。MC20爆發力超強，只需2.9秒就可從0加速到100 mile，8.8秒可從0加速到200 mile，最高時速每小時可達325 mile。還配備了有快捷彈射按鈕，可進一步強化加速能力，並且彈射次數無上限。

更多優惠可洽VIP銷售總監Nancy Chen，電話626-689-3558，地址17370 Gale Ave ,City of Industry.CA 91748。可上網https://www.maseratiofpuentehills.com，或https://www.alfaromeousaofpuentehills.com

瑪莎拉蒂2022款MC20超跑
瑪莎拉蒂2022款MC20超跑

超跑 休旅 汽車

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