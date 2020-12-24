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乙型肝炎全國聯盟 拚推預防篩查

洛杉磯訊

乙型肝炎聯合會(Hep B United)是由乙型肝炎基金會（HBF）和亞太社區健康組織聯合會（AAPCHO）共同成立的全國聯盟，在日前舉辦的第八屆峰會中，商議如何解決乙型肝炎這一沉默的流行病。

近200位社區領袖、倡導者和乙肝攜帶者齊聚一堂，推動乙肝篩查和預防策略，並倡導公平公正的醫療服務。

乙型肝炎由病毒引起，是最常見嚴重肝臟感染疾病，同時也是可以用疫苗預防的致命疾病。每年全世界有近90萬人死於乙型肝炎相關的疾病。在美國，大約有220萬美國人有慢性乙型病毒感染，但是大多數人並不知情。如果沒有早期的診斷和干預，1/4的乙肝病毒攜帶者會因肝衰竭或肝癌而過早死亡。

公衛博士、乙型肝炎基金會高級副總裁、和乙型肝炎聯合會共同主席Chari Cohen說，每年乙型肝炎聯合會召集全國各地合作夥伴、來共享消除乙型肝炎的最佳辦法。新冠疫情全球流行對乙肝檢測和疫苗接種項目帶來消極影響。

乙型肝炎聯合會峰會從社區聯盟、全國性非營利組織、受乙肝影響的個人與家庭、和公共健康機構召集代表，形成了全美最大的召集會議。乙型肝炎聯合會由來自全國近50家社區聯盟組成，覆蓋29個城市，22個州和華盛頓DC。

本次主題是「支持乙型肝炎：用創新性的合作來增強意識、機會和公平」，包含分享本土、全國和國際上預防診斷和治療乙肝的創新性方案項目，包括如何在持續的新冠病毒全球流行期內實施篩查和疫苗接種項目，包含了治愈辦法，偏見和種族主義如何影響醫療服務、及來自乙型肝炎基金會發起的全國敘事運動#justB的聲音，聽聽受乙肝影響的人講述親身故事，來增強公眾意識，對抗汙名和歧視。

APCHO執行主席和乙型肝炎聯合會共同主席Jeffrey Caballero說，新冠疫情流行，讓亞裔美國亞太裔受乙肝病毒影響的人，遭受更艱巨的挑戰。疫情中的峰會比以往任何時候都重要。乙型肝炎聯合會成員間的對話、社區參與和最佳服務的倡導，可鼓舞採取必要的行動，繼續合作來終結這一沈默的流行病，確保社區獲得平等的醫療服務的機會。

峰會接待會上，乙型肝炎聯合會將授予美國衛生及公共服務部傳染病和HIV/愛滋病政策辦公室、前高級政策顧問Corinna Dan, RN, MPH，首個乙型肝炎聯邦捍衛者獎。另外還頒發2020乙肝捍衛者獎給九位社區領袖和組織，表彰他們在解決乙肝問題上，促進合作和傑出的倡議精神，包括三藩市Amy Shen Tang, MD、馬利蘭州Bright Ansah、波士頓Chioma Nnaji, MPH、紐約市非裔人群對抗肝炎聯盟CHIPO、密西根州David Urick、紐約市Farma Pene、加州Joe Balestreri、三藩市灣區Richard So。

了解更多乙型肝炎聯合會可到訪www.hepbunited.org。有關亞太社區健康組織聯合會（AAPCHO）詳情可到訪www.aapcho.org。

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