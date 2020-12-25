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拒接種新冠疫苗 老闆可解雇

洛杉磯譯

Covid疫苗開打，一些專家認為，與研究、開發和分發階段一樣困難的是，實際上接下來要做的事情：說服美國民眾接種疫苗。

根據皮尤研究中心最近的一項調查，大約40%的美國人說他們「肯定」或「可能」不會接種疫苗。雖然這個數字比兩個月前要高，但專家說，要達到群體免疫，大約70%的人口需要接種疫苗或有天然抗體。然而，雇主們可能不會接受「不」的回答。

根據法律，雇主可以強迫雇員接種疫苗，如果他們不接種，就解雇他們，但有例外。「我的一些企業客戶傾向於強制使用Covid疫苗，」達拉斯勞工和就業律師Rogge Dunn說。他的客戶包括從製造業到食品和飲料行業的企業，這些行業由於大流行和政府強制關閉而遭受了數月的打擊。一種疫苗可以讓雇主們恢復某種形式的正常，這是企業希望恢復利潤所迫切需要的。他在餐飲業的一位客戶認為，強制接種規定可能會改變行業格局。他解釋說：「他們認為這給了競爭優勢。他們可以對顧客說，嘿！我們的餐館很安全。我們所有的員工都接種了疫苗。」

加州大學哈斯廷斯法學院的教授Dorit Reiss說，私營企業擁有相當廣泛的權利。以醫療體系為例。但是，對於這種全面的要求，有一些值得注意的例外。如果一個工人加入了工會，那麼集體談判協議可能要求在授權接種疫苗之前與工會進行談判。反歧視法也提供了一些保護。根據美國殘疾人法案，由於醫療原因不想接種疫苗的工人有資格申請豁免；在這種情況下，雇主必須提供合理的住宿，比如允許員工遠程工作。根據1964年民權法案第七章，如果接種疫苗違反了「虔誠的」宗教信仰，他們也有可能選擇不接種。

目前，Rogge Dunn建議他的客戶等三個月，等到相當數量的人口接種疫苗後再做決定。與此同時，他代表的一些企業正在考慮採取激勵措施。雇主可以提供一些胡蘿蔔：「一種選擇是，如果你接種了疫苗，你就不必每天測量體溫，或者你不必穿同樣水平的個人防護裝備」。還有人討論為選擇接種疫苗的員工提供經濟補貼。（李梓瑞譯）

疫苗 美國 加州大學

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