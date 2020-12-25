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巴沙迪那市中心豪華新宅 熱賣中

巴沙迪那市訊

隨著當今購房者喜歡尋求多樣化的居住空間，在確保隱私的同時又保持城市的便利，位於巴沙迪那市中心的豪華388 Cordova新康斗系列，正熱賣中。

388 Cordova是該市中心的豪華中高層建築，從其大多數康斗住宅中，可以欣賞到壯觀的山脈、日落、傍晚的光線和城市景觀。起價為140萬美元，其中包括一些單層住宅和限量發行的高級兩層頂層康斗。頂層公寓從大約2,218呎擴展到4,812呎，並設有三或四間臥室，三或四個以上浴室，以及寬敞的私人室外陽台。

每個明亮開放的住所，都具有獨立的空調系統和獨立的風道。多功能的房間，雙層隔音牆和超高速光纖互聯網系統，使你在家中工作變得輕鬆自在。

別緻、現代、精緻，每間獨特的頂層康斗均具有廣泛的功能，包括10'或11'天花板，可滑動門系統，將室內空間與陽台相融合，還有步入式壁櫥的豪華主人套房和豪華的浴室，凱撒石檯面和Grohe衛生潔具。廚房展示了意大利設計的櫥櫃，步入式儲藏室，豪華的不銹鋼器具，和雙櫥島檯。

388Cordova的居民將體驗度假勝地風格的環境，包括健身中心，帶廚房的俱樂部和寬敞的室外區域，包括游泳池和水療中心，露天廚房，燒烤爐，遮陽涼亭，景觀美化的休息區和可烤火休息室。

388Cordova 位於 Cordova大街上，商店和餐館近右咫尺，舉世聞名的玫瑰花車遊行就在眼前，前往城，玫瑰碗，亨廷頓圖書館和花園，諾頓西蒙博物館等，以及便捷的110、134、210高速公路。詳情可參訪他們的銷售中心，地址388 Cordova Street, Pasadena，更多的信息可去電626-550-0388，或瀏覽網站www.388cordova.com，電郵[email protected]

遊行 健身 美元

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