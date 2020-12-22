Sesame Grill炸雞 美味源於新鮮

炸雞套餐

聖誕新年將臨，Sesame grill 推出超嫩新鮮巨型炸大雞塊，新鮮可口美味，多種套餐可選擇。而且還推出上等美式雞湯，百分之百雞湯及新鮮雞肉蔬菜製減，嚐鮮價5. 95元 ( 16oz)。

Sesame Grill老闆表示，炸雞要好吃，一定要肉質新鮮，才能鮮嫩多汁，加上使用高級食用油，並且每天換2次油，所有食品，當顧客下訂單，才上粉去炸，以確保炸雞品質，喜歡炸雞的人，歡迎電話預定聖誕節 炸雞等套餐。

Sesame Grill的炸雞質量好外酥內軟多汁，價格實惠。套餐8.75元起，包括約半磅重炸雞 (3片) 、生菜沙拉、新鮮法式軟麵包及薯條；受歡迎的5片炸雞套餐12.75元，份量夠2人吃；酥炸7隻大蝦配薯條及生菜沙拉和可口甜麵包11.95元；新鮮炸8片小雞塊包括飯料檸檬汁，是7.85元。

該店除了受歡迎的套餐，也加了新品；巨型雞漢堡（麵包也是店家當日現做）份量十足。飲料有新鮮西瓜汁32安斯大杯2.95元 、32安斯芒果汁是新鮮芒果現打、草莓或綜合果汁smoothies 打6折。

Sesame Grill外賣訂餐電話626-821-0288 ，地址308 E. Huntington Dr., Arcadia。