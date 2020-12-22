穩租金、防逼遷 洛縣府提供協助

儘管疫情造成經濟困難，洛杉磯 縣仍提供了一系列計畫，來幫助租客 保有住處、幫助屋主避免房屋被法拍。

在日前的記者會上，四位縣府官員對部分計畫做出說明，並對聯邦政府如果無法儘快提供救濟，提出他們的憂慮。

消費者與商業事務局住房與租客保護處副主任Dana Pratt說，UCLA一項最新研究發現，洛杉磯縣至少有36萬5000個租房家庭，家中成人不是沒有工作，就是沒有足夠的收入支付房租。洛杉磯縣今年3月4日開始實施暫停逼遷令，這項禁令將於明年1月31日期滿。除了暫停逼遷外，洛杉磯縣還實施了新的穩定租金 和逼遷防禦計畫，並制定一項在沒有正當理由的情況下限制加租和逼遷的計畫。

她謹慎指出，即使房東不能因為你遲交租金驅逐你，你仍然欠房東租金。她說：「這是延遲交租，不是豁免交租。」

她還特別提出他們推出的一項新計畫：「洛杉磯縣有房可住Stay Housed LA County」，這項計畫與社區組織和「法律權基聯盟」合作，提供法律代理、短期租屋協助、了解自身權利說明會，和其他周邊服務。她說民眾可諮詢法律顧問，服務電話是(833) 223-7368，查詢其他可上網站rent.lacounty.gov.、lacountyhelpcenter.org和stayhousedla.org。

消費者與商業事務局經濟發展處副主任Azusena Favela說：她的重點是房屋可能面臨法拍的屋主。她表示，她在她居住的南洛杉磯地區，看到愈來愈多「現金換鑰匙cash for keys」傳單，誘惑交不出房貸的民眾賣屋套現，她呼籲那些可能受誘惑的民眾要小心。她說：「我了解民眾迫切的心情，但是在做決定之前，請先聯絡我們。」他們的法律顧問精通多種語言，電話 (833) 238-4450或上該處網站查詢。她表示，他們還可以提供14個由聯邦認證的非牟利機構的聯繫方式，民眾可以向他們尋求協助。

消費者與商業事務局調解諮詢處處長Maritza Gutierrez表示，調解諮詢處的保密調解服務，通常可以為有困難的租客和業主，找到一個和平的解決辦法。他們處理過的問題包括租金拖欠、違約、加租、訂金等。她說：「只要是和法院有關的事都可以。」電話是(800) 593-8222。

洛杉磯縣發展局代理局長Emilio Salas對另外四項住房援助計畫做出說明。第一是緊急租金救濟，金額從9月一開始的1億元上調為1億1000萬元，但很快就被申請一空，到目前為止，約有9萬名租客申請。他表示，住在經濟弱勢社區的低收入者是他們優先處理的對象。收入低於中位數收入（一家四口約3萬4000元）30%的申請者，最高可以獲得1萬元津貼，收入低於中位數收入（一家四口約5萬6300元），最高可以獲得7500元津貼。

他表示本月下旬，發展局將開放他們購買的10家飯店和旅館中的第一家，供遊民使用。發展局還積極宣傳，業主現在若拒絕任何人使用Section 8住房券是違法的。