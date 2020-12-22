我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州擬延長「居家令」 聖荷昆谷、南加ICU床位用盡

輕鬆過關！參院91比7票通過9000億元紓困案

穩租金、防逼遷 洛縣府提供協助

洛杉磯訊

儘管疫情造成經濟困難，洛杉磯縣仍提供了一系列計畫，來幫助租客保有住處、幫助屋主避免房屋被法拍。

在日前的記者會上，四位縣府官員對部分計畫做出說明，並對聯邦政府如果無法儘快提供救濟，提出他們的憂慮。

消費者與商業事務局住房與租客保護處副主任Dana Pratt說，UCLA一項最新研究發現，洛杉磯縣至少有36萬5000個租房家庭，家中成人不是沒有工作，就是沒有足夠的收入支付房租。洛杉磯縣今年3月4日開始實施暫停逼遷令，這項禁令將於明年1月31日期滿。除了暫停逼遷外，洛杉磯縣還實施了新的穩定租金和逼遷防禦計畫，並制定一項在沒有正當理由的情況下限制加租和逼遷的計畫。

她謹慎指出，即使房東不能因為你遲交租金驅逐你，你仍然欠房東租金。她說：「這是延遲交租，不是豁免交租。」

她還特別提出他們推出的一項新計畫：「洛杉磯縣有房可住Stay Housed LA County」，這項計畫與社區組織和「法律權基聯盟」合作，提供法律代理、短期租屋協助、了解自身權利說明會，和其他周邊服務。她說民眾可諮詢法律顧問，服務電話是(833) 223-7368，查詢其他可上網站rent.lacounty.gov.、lacountyhelpcenter.org和stayhousedla.org。

消費者與商業事務局經濟發展處副主任Azusena Favela說：她的重點是房屋可能面臨法拍的屋主。她表示，她在她居住的南洛杉磯地區，看到愈來愈多「現金換鑰匙cash for keys」傳單，誘惑交不出房貸的民眾賣屋套現，她呼籲那些可能受誘惑的民眾要小心。她說：「我了解民眾迫切的心情，但是在做決定之前，請先聯絡我們。」他們的法律顧問精通多種語言，電話 (833) 238-4450或上該處網站查詢。她表示，他們還可以提供14個由聯邦認證的非牟利機構的聯繫方式，民眾可以向他們尋求協助。

消費者與商業事務局調解諮詢處處長Maritza Gutierrez表示，調解諮詢處的保密調解服務，通常可以為有困難的租客和業主，找到一個和平的解決辦法。他們處理過的問題包括租金拖欠、違約、加租、訂金等。她說：「只要是和法院有關的事都可以。」電話是(800) 593-8222。

洛杉磯縣發展局代理局長Emilio Salas對另外四項住房援助計畫做出說明。第一是緊急租金救濟，金額從9月一開始的1億元上調為1億1000萬元，但很快就被申請一空，到目前為止，約有9萬名租客申請。他表示，住在經濟弱勢社區的低收入者是他們優先處理的對象。收入低於中位數收入（一家四口約3萬4000元）30%的申請者，最高可以獲得1萬元津貼，收入低於中位數收入（一家四口約5萬6300元），最高可以獲得7500元津貼。

他表示本月下旬，發展局將開放他們購買的10家飯店和旅館中的第一家，供遊民使用。發展局還積極宣傳，業主現在若拒絕任何人使用Section 8住房券是違法的。

洛杉磯 租金 租客

上一則

世界晚報／美財長：下周起領紓困金 四口之家能拿2400

下一則

街道清掃日違停 鑽石吧恢復執法

延伸閱讀

華人第一！侯孝賢獲洛杉磯影評人協會頒事業成就獎

華人第一！侯孝賢獲洛杉磯影評人協會頒事業成就獎
洛杉磯小城一下午連續四起槍擊 警方提高警戒

洛杉磯小城一下午連續四起槍擊 警方提高警戒
林錫智：加州高鐵 完成可能性不大

林錫智：加州高鐵 完成可能性不大
洛杉磯縣確診破60萬 悲壯里程碑

洛杉磯縣確診破60萬 悲壯里程碑
飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝

飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝
洛杉磯台美商會 向維拉公園市捐贈1萬5000口罩

洛杉磯台美商會 向維拉公園市捐贈1萬5000口罩

熱門新聞

聯合航空591號航班抵達洛杉磯國際機場。（ABC 7）

飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝

2020-12-19 02:00

爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人

2020-12-18 14:30
9000億元新紓困法案幾近達成協議，包括第二波紓困金的發放。(美聯社)

如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？

2020-12-21 16:53
眾議院議長波洛西在接受美聯社採訪時(Nancy Pelosi)表示，國會計畫在19日晚，宣布達成協議的消息。（美聯社）

波洛西：國會計畫19日晚宣布達成9000億元新紓困案消息

2020-12-19 14:45
南加部分商圈因限制室內購物人數，出現消費者大排長龍的景象。（記者陳開／攝影）

南加「疫」怪相 ICU滿載 商圈排隊似黑五

2020-12-19 21:05
大多數新冠症狀是模棱兩可的。（美聯社）

嗅味覺減退 新冠最靠譜指標

2020-12-14 02:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
米努勤：美國人下周就能領到600元

米努勤：美國人下周就能領到600元
如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？

如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？
「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友

「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友
新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因

新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因
楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議

楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議