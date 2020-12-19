我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：加州確診破180萬 死亡逾2.2萬

加大教授：疫苗有嘔吐、頭暈、發燒副作用 表示有效

許氏靈芝 年底前買2送1

洛杉磯訊

許氏「日本靈の芝」在美上市以來，一直受到廣大消費群眾的歡迎。在這新冠疫情嚴重反彈期間，許氏特別推出「買二盒雙靈芝禮盒就送一盒」(見圖)的優惠，至12月31日止。

美國許氏參業集團表示，在日本銷售冠軍的許氏日本靈の芝，原料直接由日本的信州長野縣靈芝總合研究所農場直接進口，長野1號DNA菌種專業有機栽培，可生長出菌傘大、厚身、特殊香味的靈芝，無雜菌、無農殘、無重金屬，消費者可放心使用。而靈芝最珍貴的養分來自靈芝孢子體，但孢子體的外殼堅硬，若沒有經破碎處理，主要成份無法釋放出來，「許氏日本靈の芝」採用日本的專利高科技破碎技術，使孢子體經破碎處理，讓靈芝的主成份靈芝酸得以被釋放吸收，同時原料採用靈芝子實體低溫冷凍乾燥粉碎，保存100%整株靈芝精華，同時添加由日本醫學博士Dr. Lee專利提取技術而得的靈芝萃取粉，富含全靈芝實體及高濃縮純粹提取精華，其活性成份靈芝酸、多醣體得以完整保存及發揮作用，可全方位的提升免疫力，是補益五臟之氣、扶正固本的保健品。

許氏參業集團一直傳承「參參不息，永續追求自然與科技」的經營理念，以嚴謹的態度力求將純正的頂級許氏「日本靈の芝」帶給消費大眾。每批來自日本的原材料在推出市場前，均通過多項標準檢驗以確保產品的優質、安全。同時，每批產品也必須嚴格通過GMP規範生產製造，符合美國的健康食品測試，讓消費者安心服用。

詳情可洽1-800-826-1577，或上網 www.hsuginseng.com，或至許氏指定各大中醫參茸藥行指名選購。

日本 美國 疫情

上一則

紀欣然案女兇手 尋求減刑被拒

下一則

中國嘉德 秋拍交易熱絡

延伸閱讀

日本這場大雪 把單層巴士變「雙層座位」

日本這場大雪 把單層巴士變「雙層座位」
太子牌推出全民抗疫大優惠

太子牌推出全民抗疫大優惠
「藝伎回憶錄」童星長大了 27歲的她變這樣

「藝伎回憶錄」童星長大了 27歲的她變這樣
疫情嚴峻也要洗 日本「單人三溫暖」暴紅

疫情嚴峻也要洗 日本「單人三溫暖」暴紅
太子牌推出全民抗疫大優惠鹿角靈芝強化免疫力 買一盒送一瓶

太子牌推出全民抗疫大優惠鹿角靈芝強化免疫力 買一盒送一瓶
「中科靈芝」獲國際抗癌專利助治療防復發 美、中臨床有效

「中科靈芝」獲國際抗癌專利助治療防復發 美、中臨床有效

熱門新聞

大多數新冠症狀是模棱兩可的。（美聯社）

嗅味覺減退 新冠最靠譜指標

2020-12-14 02:16
華人川普支持者與路人發生語言衝突。（記者王若然／攝影）

抗議舞弊…華人川粉阿市示威 與路人對罵

2020-12-13 02:15
聯合航空591號航班抵達洛杉磯國際機場。（ABC 7）

飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝

2020-12-19 02:00

爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人

2020-12-18 14:30
阿罕布拉市京華酒店。（記者王若然／攝影）

又是疫情 南加一家頗具規模的飲茶店永久歇業

2020-12-10 22:12
大陸男星吳秀波位於聖瑪利諾的豪宅降價掛牌出售。（本報檔案照）

吳秀波南加聖瑪利諾豪宅賠錢賣

2020-12-12 02:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照

報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照
飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝

飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝
爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人

爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人
「逼死」IT男3年後 傳前妻聊天紀錄曝光：想花錢養個年輕的

「逼死」IT男3年後 傳前妻聊天紀錄曝光：想花錢養個年輕的
快看世界／您挑的口罩有效嗎？CDC擬標出達標口罩

快看世界／您挑的口罩有效嗎？CDC擬標出達標口罩