許氏靈芝 年底前買2送1

許氏「日本 靈の芝」在美上市以來，一直受到廣大消費群眾的歡迎。在這新冠疫情 嚴重反彈期間，許氏特別推出「買二盒雙靈芝禮盒就送一盒」(見圖)的優惠，至12月31日止。

美國 許氏參業集團表示，在日本銷售冠軍的許氏日本靈の芝，原料直接由日本的信州長野縣靈芝總合研究所農場直接進口，長野1號DNA菌種專業有機栽培，可生長出菌傘大、厚身、特殊香味的靈芝，無雜菌、無農殘、無重金屬，消費者可放心使用。而靈芝最珍貴的養分來自靈芝孢子體，但孢子體的外殼堅硬，若沒有經破碎處理，主要成份無法釋放出來，「許氏日本靈の芝」採用日本的專利高科技破碎技術，使孢子體經破碎處理，讓靈芝的主成份靈芝酸得以被釋放吸收，同時原料採用靈芝子實體低溫冷凍乾燥粉碎，保存100%整株靈芝精華，同時添加由日本醫學博士Dr. Lee專利提取技術而得的靈芝萃取粉，富含全靈芝實體及高濃縮純粹提取精華，其活性成份靈芝酸、多醣體得以完整保存及發揮作用，可全方位的提升免疫力，是補益五臟之氣、扶正固本的保健品。

許氏參業集團一直傳承「參參不息，永續追求自然與科技」的經營理念，以嚴謹的態度力求將純正的頂級許氏「日本靈の芝」帶給消費大眾。每批來自日本的原材料在推出市場前，均通過多項標準檢驗以確保產品的優質、安全。同時，每批產品也必須嚴格通過GMP規範生產製造，符合美國的健康食品測試，讓消費者安心服用。

詳情可洽1-800-826-1577，或上網 www.hsuginseng.com，或至許氏指定各大中醫參茸藥行指名選購。