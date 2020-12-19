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亞太社區醫療中心 籲佳節別忘防疫

洛杉磯訊

亞太社區醫療中心（APHCV）表示，佳節的腳步將至，保持安全尤為重要。新冠病毒肆虐，為了常保安康，今年的慶祝活動必須與往年有所不同。了解如何讓自己和親人免受新冠病毒或流感的傳播，在此刻是至關重要。

今年，最安全的慶祝方式就是與和自己同住的人一起慶祝。或者，也可以嘗試用線上的方式慶祝。如果你一定要參加面對面的聚會，要確保每位參加聚會的人都戴上口罩並遮住口鼻。與非同住的人保持至少6呎的距離。洗手至少20秒或經常使用乾洗手液。

該醫療中心表示，如果你在過去兩周內感染過新冠病毒，應該在家隔離。如果有類似感冒的症狀、懷疑自己患有新冠病毒，或在過去14天內可能接觸過患有新冠病毒的人，你今年也應該待在家裡，並避免接觸其他人。這是我們應盡之責，善待他人並阻止這種病毒的傳播。

根據疾病管制與控制中心，旅行會增加感染和傳播新冠病毒的機會，不同住戶的成員接觸意味著暴露的風險，該疾病在美國的傳播程度尤其嚴重。根據加州的州政府、郡政府及市政府的命令，現在所有非必要的旅行都受到限制，以限制新冠病毒的嚴重傳播。州長紐森的官方措辭是：「所有居住在加州的個人目前都被命令留在家中或居住地，除了允許的工作、當地購物或其他允許的差事，或其他授權的活動之外……。」https://covid19.ca.gov/stay-home-except-for-essential-needs/。

在危險過去之前，盡量不要出門。任何人都有可能因新冠病毒而患上重病。 老年人和患有某些疾病的任何年齡層的人，都有發生併發症的高風險。可向你的醫生諮詢，並詢問可能需要採取的任何額外預防措施。如果有潛在的健康問題，會使你罹患新冠病毒嚴重疾病的風險增加，請勿主辦或參加面對面的活動。

想瞭解更多有關如何在佳節中保持安全的小貼士，可瀏覽APHCV.org/safeholidays或去電APHCV：（323）644-3888。他們提供多種雙語服務，包括孟加拉語、廣東話、日語、高棉語、國語、西班牙語、泰語，以及越南語。

亞太社區醫療中心（APHCV）的服務宗旨是，透過向所有不同文化背景的人士提供人性化、優質的醫療服務，成為患者的醫療之家。

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