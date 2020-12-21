大眾汽車 2020車款清倉大促銷

車行總經理Shiraz Ali。

位工業市的Puente Hills VolksWagen德國大眾(福斯)汽車 ，2020車款年底清倉促銷活動開始，租車 期限長達39個月，12月買車或租車是最好價。另外ID.4 SUV全電動汽車，正在接受預訂。

展示廳展出的紅色VolksWagen。

該車行總經理Shiraz Ali表示，自德國大眾汽車推出的ID.4 SUV全電動汽車，接受預訂以來，收到大量的預購訂單，首期訂單已滿，目前已開始接受第二批訂單，因喜歡這款車的人實在很多，他建議儘快上網預定。他還表示，該車款的推出，吸引了衆多懂車愛車族的關注，ID.4 SUV全電動汽車，還可享政府高達7500元的退款。

該車行的維修部門還有諸多回饋計畫，推出的50元折扣券可上網下載，可用於任何工廠推薦的Volkswagen汽車維護或維修，須提前出示優惠券，不可與其它優惠合併使用。使用詳情可查詢，優惠至12月底截止。

2020年Jetta 1.4T S車款，每月付151.18元，加稅加上2999元（Due at signing）。該車款採用豪華的視覺感受，外觀氣派，包含LED頭燈、電動車窗等配備，適合學生及上班族。

2020年Tiguan S. SUV休旅 車，每月的租賃價212.41元，加稅加上2999元（Due at signing）。Tiguan採用以駕駛人為導向的車室格局，寬敞的乘坐空間，第三排座椅，可於幾秒内完成百公里加速。

2020年Tiguan S. SUV休旅車。

2021 ATLAS Cross Sport V6 SE大型休旅車，氣派體面，適合家族型，租賃特價420元，加稅加上2999元（Due at signing）。該車款車長與車寬各別均有增加，搭配投射式LED頭燈，四缸渦輪增壓引擎，擁有最大馬力，可於幾秒內完成百公里加速。

該車行還有大量的二手車可選擇，如果你想買一台二手保時捷，該車行的展示廳就有一台。

該車行還可協助新移民、留學生貸款。華人部洽詢電話626-965-7500，可洽銷售經理James 劉或Jimmy賴，MikoWu，地址17110 Gale Ave, City of industry，網址www.VWPuenteHills.com。