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H Mart超市 會員桌曆兌換起跑

洛杉磯訊

H Mart超市一年一度的「會員桌曆兌換活動」已開始，H Mart超市表示，新的一年即將到來，H Mart會員可把握時間，帶著會員卡到H Mart加州各分店，即可兌換2021精美桌曆。數量有限，兌完爲止。

H Mart 2021桌曆今年以嶄新設計，充滿新意的大廚菜譜桌曆（圖），每個月份羅列了來自各地喜愛做飯的顧客菜譜分享，以及熱門餐廳大廚手藝；正如H Mart專注於高品質生活，將來自世界各地的美食，帶到美國與顧客分享幸福家庭生活。

H Mart每年都會與智慧卡會員共享日曆，以共同迎接新年的到來。H Mart智慧卡是為會員著想的省錢計畫，1000點（$1=1點）即可兌換10元超市禮券。此外，還將為智慧卡會員提供參與各種會員活動和特價的機會。還不是H Mart智慧卡會員者，可在所有H Mart分店的客服部，免費註冊申請。

如果想了解更多信息，可聯係H Mart各分店客服中心：Diamond Bar(909)839-0300，Irvine(949)833-0111，Garden Grove(714)534-4113，San Diego(858)577-0060，Buena Park(714)249- 7070，Los Angeles-Madang Plaza(213)235-9560，Torrance(310)974-6880，De Anza(408)418-1601，San Jose-Oakland(408)599-5440，Cerritos(562)303-9810，Arcadia(626)241-9300，Los Angeles-K Town(213)235-1666，Balboa(585)836-9230，Los Angeles-City Center( 213)235-1917。

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