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安博電視盒第8代 年終折上折

洛杉磯訊
安博電視盒八代UBOX 8 PRO MAX現已上市。
安博電視盒八代UBOX 8 PRO MAX現已上市。

安博電視盒八代UBOX 8 PRO MAX已上市。安博科技北美洛杉磯地區代理商M2 Global Tech，現舉辦聖誕節折上折活動，是本年度最後一次優惠。

UBOX8進一步提升閃存和內存至4G+64G，提供雙頻WiFi2.4+5G，強悍的硬件讓你收看影視更加流暢，享受無卡頓體驗。新一代的盒子目前擁有900多個中國大陸、台灣、香港、北美及全球主流頻道，港台部分主流頻道7天回放；同步新聞台、體育頻道、綜藝節目、兒童益智頻道、成人私密影視、海量高清電影、連續劇等內容。

另外，名師打造完美的顏值，全新開模呼吸燈、高級質感；AI 智能語音系統、支持搜索、播放控制，男女老少都能輕鬆上手；最新安卓10.0系統，打造8代獨享全新界面；全新藍牙遙控，告別前七代傳統紅外線遙控器。

M2 GLOBAL TECH更為盒子提供一年硬件保固。同步出售的還有安博最新款第五代影視平板UPAD PROS，讓你走到哪看到哪。

更多詳情瀏覽網站www.unblocktechusa.com，現全美包郵包稅。實體店地址17120 Colima Road，Hacienda Heights(168超市Room #111)，疫情區間取貨需電話預約626-392-9060。

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