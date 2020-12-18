小雅屋聖誕蛋糕 12‧20前訂購9折優惠

木頭蛋糕。

「小雅屋烘培名品」在聖誕節 前，精心製作多款具節日氣氛的應景蛋糕，凡於12月20日前訂購聖誕節蛋糕，在12月23日至25日提取者，可享9折優惠。

小雅屋表示，特别推出具有節日氣氛的木頭蛋糕，及師傅們特别推薦的草莓乳酪蛋糕；內含杏仁餅乾碎(達克瓦兹)，即由蛋白霜及杏仁粉製成的法式甜點，口感清爽、微酥脆。另有幾款經典蛋糕如芒果慕斯、黑琳蛋糕、提拉米蘇等多款造型獨具節慶的特色蛋糕，也是既好吃且應景的蛋糕，任你選購。

小雅屋防疫期間推出「冷凍即食包」及「免運費團購」，可自臉書搜尋「小雅屋」即可加入官方團購群下單後，即可在家接收所訂之產品。全新的冷凍即食包有：筍乾、燻鴨、雞捲、肉粽、滷肉、炸醬、滷豬脚、雪菜肉絲、榨菜肉絲、梅干扣肉、紅燒獅子頭、四喜烤麩、羅漢素齋、白麵條、麻油雞、羊肉爐、鳳梨苦瓜雞、紅燒牛肉湯底等，只要打開包裝熱一下即可食用，不但味美更是多樣化選擇。

小雅屋烘焙名品每天除熱騰騰的麵包出爐外，更在傳統式麵包的基礎上，不斷的研發推出新品種，以迎合現代麵包族的口味。其各式蛋糕類更是香甜而不膩、口感細緻，將每一種蛋糕呈現出不同的藝術及風格，相當漂亮。現各店每天備有各式早餐外，亦有各式便當及冷凍食品，不想做飯菜時，只要將冷凍食品加熱上桌後，即有一頓熱呼呼的午晚餐。

小雅屋各店：工業市電話626-965-1388，哈岡電話626-333-1278，羅蘭岡電話626-581-1678，亞凱迪亞 電話626-836-6888，天普 市電話626-287-2588，阿罕布拉市電話626-741-5388，托倫斯電話310-328-6668。