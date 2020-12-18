我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

總是會好的…「五力全開」演唱會 周六晚不見不散

新「旅行檢疫令」進舊金山強制隔離10天

小雅屋聖誕蛋糕 12‧20前訂購9折優惠

洛杉磯訊
木頭蛋糕。
木頭蛋糕。

「小雅屋烘培名品」在聖誕節前，精心製作多款具節日氣氛的應景蛋糕，凡於12月20日前訂購聖誕節蛋糕，在12月23日至25日提取者，可享9折優惠。

小雅屋表示，特别推出具有節日氣氛的木頭蛋糕，及師傅們特别推薦的草莓乳酪蛋糕；內含杏仁餅乾碎(達克瓦兹)，即由蛋白霜及杏仁粉製成的法式甜點，口感清爽、微酥脆。另有幾款經典蛋糕如芒果慕斯、黑琳蛋糕、提拉米蘇等多款造型獨具節慶的特色蛋糕，也是既好吃且應景的蛋糕，任你選購。

小雅屋防疫期間推出「冷凍即食包」及「免運費團購」，可自臉書搜尋「小雅屋」即可加入官方團購群下單後，即可在家接收所訂之產品。全新的冷凍即食包有：筍乾、燻鴨、雞捲、肉粽、滷肉、炸醬、滷豬脚、雪菜肉絲、榨菜肉絲、梅干扣肉、紅燒獅子頭、四喜烤麩、羅漢素齋、白麵條、麻油雞、羊肉爐、鳳梨苦瓜雞、紅燒牛肉湯底等，只要打開包裝熱一下即可食用，不但味美更是多樣化選擇。

小雅屋烘焙名品每天除熱騰騰的麵包出爐外，更在傳統式麵包的基礎上，不斷的研發推出新品種，以迎合現代麵包族的口味。其各式蛋糕類更是香甜而不膩、口感細緻，將每一種蛋糕呈現出不同的藝術及風格，相當漂亮。現各店每天備有各式早餐外，亦有各式便當及冷凍食品，不想做飯菜時，只要將冷凍食品加熱上桌後，即有一頓熱呼呼的午晚餐。

小雅屋各店：工業市電話626-965-1388，哈岡電話626-333-1278，羅蘭岡電話626-581-1678，亞凱迪亞電話626-836-6888，天普市電話626-287-2588，阿罕布拉市電話626-741-5388，托倫斯電話310-328-6668。

聖誕節 亞凱迪亞 天普

上一則

度假兼辦公 夏威夷成加州富豪後院

下一則

安博電視盒第8代 年終折上折

延伸閱讀

80歲大壽與妻單獨過 佛奇：疫情下必須做的妥協

80歲大壽與妻單獨過 佛奇：疫情下必須做的妥協
防疫！紐約市預計聖誕節後暫停

防疫！紐約市預計聖誕節後暫停
喬州老夫妻聖誕節遊行後確診 恐接觸50兒童

喬州老夫妻聖誕節遊行後確診 恐接觸50兒童
快遞員手指被凍黑 這張照片讓朋友圈送暖動起來

快遞員手指被凍黑 這張照片讓朋友圈送暖動起來
兩岸企業家峰會 汪洋：做大經濟合作蛋糕

兩岸企業家峰會 汪洋：做大經濟合作蛋糕
「蛋糕口味」威士忌 大人才可以喝的甜蜜

「蛋糕口味」威士忌 大人才可以喝的甜蜜

熱門新聞

大多數新冠症狀是模棱兩可的。（美聯社）

嗅味覺減退 新冠最靠譜指標

2020-12-14 02:16
華人川普支持者與路人發生語言衝突。（記者王若然／攝影）

抗議舞弊…華人川粉阿市示威 與路人對罵

2020-12-13 02:15
阿罕布拉市京華酒店。（記者王若然／攝影）

又是疫情 南加一家頗具規模的飲茶店永久歇業

2020-12-10 22:12
位於蘭卡斯特Century路45000街區的一處民宅日前發生命案。（谷歌地圖）

南加教練殺害兩子女並將其斬首 還要其他兩子觀看

2020-12-09 18:42
蒙市Monterey Park Convalescent Hospital。（記者王若然／攝影）

南加蒙市2療養院再爆疫情 累計144人染疫

2020-12-11 02:17
大陸男星吳秀波位於聖瑪利諾的豪宅降價掛牌出售。（本報檔案照）

吳秀波南加聖瑪利諾豪宅賠錢賣

2020-12-12 02:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
高度傳染性疾病在疫苗問世後多久絕跡？圖表告訴你

高度傳染性疾病在疫苗問世後多久絕跡？圖表告訴你
不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課

不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課
女學生車禍過世1個月...天天準時交報告嚇壞眾人 教授親揭真相

女學生車禍過世1個月...天天準時交報告嚇壞眾人 教授親揭真相
驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金

驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金
川普想發2000元現金紓困 最後1分鐘被擋

川普想發2000元現金紓困 最後1分鐘被擋