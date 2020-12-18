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現代汽車2021 Elentra大改款 強勢登場

洛杉磯訊
現代汽車2021 Elentra大改款。
現代汽車2021 Elentra大改款。

現代汽車2021 Elentra大改款舉辦媒體試車。一到試車集合地點，看不到熟悉的Elentra溫馴小房車的身影，看到的是一輛陌生但大了一號散發出一身強勢的房車，這就是現代汽車全新大改款的2021 Elentra。

2021 Elentra創新突破。車前格柵風格高尚，搭配車尾棱角分明設計，車子側身門板三折線的突破，是造車工藝更上一層樓。試車的限量款(Limited )儀表板與中央螢幕用可選配的高解析度10.25吋觸控螢幕導航，螢幕寬大，還可選搭10.25吋全數位組合儀錶板。將兩者合併為單一整合式面板，一玻璃展現更簡潔的整體感。

同級車中獨有的數位鑰匙用手機可開啟車門、啟動引擎。還有音控大幅改良輸入導航的時間，同時一貫的配備及Apple CarPlay及Android Auto進行無線連線。

Elantra配備2.0公升四缸引擎有147匹馬力，在彎延山路中奔馳毫不癈力。在高速公路時的智慧巡航，訂速後自動保持與前車距離，車道保持輔助讓人輕鬆。

2021 Elantra除了汽油車款外，還有油電混合車，每加侖行駛哩數達50英里以上，卓越能源效率表現。另外2021 Elentra跑車級的N系列(Elantra N Line )採用1.6升燃油直噴引擎，提供201匹馬力和195 lb-ft扭力。

2021 Elantra己經上市，現在購買有限時低利貸款，同時每輛2021現代汽車新車都將獲得3年或3萬6000英里免費保養。詳情可到現代汽車經銷商查詢。

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