安博電視盒第8代 年終折上折優惠

安博電視盒第八代

安博電視盒八代 UBOX 8 PRO MAX，現已上市。M2 GLOBAL TECH作為安博科技北美洛杉磯地區代理商，現舉辦聖誕節 折上折活動，是本年度最後一次優惠。

UBOX8 繼承前幾代的優良基因，更進一步提升閃存和內存至 4G+64G， 提供雙頻 WiFi2.4+5G，強悍的硬件讓你收看影視更加流暢，直播頻道一秒完美轉台，享受無卡頓體驗。更重要的是將畫面展現的淋漓盡致，有震撼的視覺效果。

新一代的盒子目前擁有900來個中國大陸，台灣 ，香港，北美及全球主流頻道，港台部分主流頻道7天回放；同步新聞台、體育頻道、綜藝節目、兒童益智頻道、成人私密影視、海量高清電影、連續劇等內容。名師打造完美的顏值，全新開模呼吸燈、高級質感；AI 智能語音系統、支持搜索、播放控制，男女老少都能輕鬆上手；最新安卓10.0系統，打造8代獨享全新界面；全新藍牙遙控，告別前七代傳統紅外線遙控器。

網絡世界雖然很方便讓大家去瀏覽你喜歡的影視，但偏偏有些熱門影視網站因為地域問題將你拒之門外，安博第八代完全幫你掃除地域問題的障礙，讓你無拘無束的收看喜歡的影視和直播頻道。如果你還沒有機上盒，或者買了同類電視盒觀看不流暢，還要交會員或額外更新費用的，歡迎購買安博，一次購買在家永久免費暢享觀影。

M2 GLOBAL TECH更為盒子提供一年硬件保固。另外同步出售的還有安博最新款第五代影視平板UPAD PROS， 讓你走到哪就看到哪。

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