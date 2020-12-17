我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內政部長柏恩哈德確診新冠 無症狀…隔離繼續工作

金山灣區加護空床率跌破15% 居家令全面啟動

安博電視盒第8代 年終折上折優惠

洛杉磯訊
安博電視盒第八代
安博電視盒第八代

安博電視盒八代 UBOX 8 PRO MAX，現已上市。M2 GLOBAL TECH作為安博科技北美洛杉磯地區代理商，現舉辦聖誕節折上折活動，是本年度最後一次優惠。

UBOX8 繼承前幾代的優良基因，更進一步提升閃存和內存至 4G+64G， 提供雙頻 WiFi2.4+5G，強悍的硬件讓你收看影視更加流暢，直播頻道一秒完美轉台，享受無卡頓體驗。更重要的是將畫面展現的淋漓盡致，有震撼的視覺效果。

新一代的盒子目前擁有900來個中國大陸，台灣，香港，北美及全球主流頻道，港台部分主流頻道7天回放；同步新聞台、體育頻道、綜藝節目、兒童益智頻道、成人私密影視、海量高清電影、連續劇等內容。名師打造完美的顏值，全新開模呼吸燈、高級質感；AI 智能語音系統、支持搜索、播放控制，男女老少都能輕鬆上手；最新安卓10.0系統，打造8代獨享全新界面；全新藍牙遙控，告別前七代傳統紅外線遙控器。

網絡世界雖然很方便讓大家去瀏覽你喜歡的影視，但偏偏有些熱門影視網站因為地域問題將你拒之門外，安博第八代完全幫你掃除地域問題的障礙，讓你無拘無束的收看喜歡的影視和直播頻道。如果你還沒有機上盒，或者買了同類電視盒觀看不流暢，還要交會員或額外更新費用的，歡迎購買安博，一次購買在家永久免費暢享觀影。

M2 GLOBAL TECH更為盒子提供一年硬件保固。另外同步出售的還有安博最新款第五代影視平板UPAD PROS， 讓你走到哪就看到哪。

更多詳情及郵寄購買瀏覽網站www.unblocktechusa.com 現有全美包郵包稅服務。 實體店地址 17120 Colima Road, Hacienda Heights #111 ，疫情區間取貨需電話預約(626) 392-9060，微信M2-STAR。

台灣 微信 聖誕節

上一則

阻避疫令 聖伯納汀諾擬告州府

下一則

川普2024年再出馬很不利

延伸閱讀

涉強迫未成年女性賣淫 時尚大亨納加德被捕

涉強迫未成年女性賣淫 時尚大亨納加德被捕
職棒印第安人隊改名 川普失望「不會吧，這是抹煞文化」

職棒印第安人隊改名 川普失望「不會吧，這是抹煞文化」
北美受歡迎！Nissan Armada新年式 8人座全尺寸SUV升級

北美受歡迎！Nissan Armada新年式 8人座全尺寸SUV升級
傳與董事長丁曉菁不合 文策院長胡晴舫辭職

傳與董事長丁曉菁不合 文策院長胡晴舫辭職
劉亦菲擅改劇本有前例？ 恐遭演員4宗罪鎖定

劉亦菲擅改劇本有前例？ 恐遭演員4宗罪鎖定
中國「10大流行語」出爐 集美、神獸、爺青回…你懂幾個

中國「10大流行語」出爐 集美、神獸、爺青回…你懂幾個

熱門新聞

大多數新冠症狀是模棱兩可的。（美聯社）

嗅味覺減退 新冠最靠譜指標

2020-12-14 02:16
位於蘭卡斯特Century路45000街區的一處民宅日前發生命案。（谷歌地圖）

南加教練殺害兩子女並將其斬首 還要其他兩子觀看

2020-12-09 18:42
華人川普支持者與路人發生語言衝突。（記者王若然／攝影）

抗議舞弊…華人川粉阿市示威 與路人對罵

2020-12-13 02:15
阿罕布拉市京華酒店。（記者王若然／攝影）

又是疫情 南加一家頗具規模的飲茶店永久歇業

2020-12-10 22:12
蒙市Monterey Park Convalescent Hospital。（記者王若然／攝影）

南加蒙市2療養院再爆疫情 累計144人染疫

2020-12-11 02:17
流行病專家黃重德醫師提醒：居家避疫千萬不要忽視家人之間的相互傳染。（黃醫師提供）

流行病專家：四成確診者在家被傳染

2020-12-08 02:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看

川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看
佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居

佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居
杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了

杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了
阿拉斯加1醫護接種輝瑞疫苗後 出現嚴重過敏反應

阿拉斯加1醫護接種輝瑞疫苗後 出現嚴重過敏反應
1張圖看疫情：全美確診破1672萬例 紐約州逼近80萬

1張圖看疫情：全美確診破1672萬例 紐約州逼近80萬