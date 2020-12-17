世界日報線上講座 黃海蒂談2021年財富規畫

美國宏盛保險與理財-黃海蒂(Haidi Huang)

世界日報在年終歲末陸續舉辦「2020理財、稅務、財經線上講座」，世界日報YouTube頻道U視頻將於12月19日（周六）下午2時直播，主講人黃海蒂(Haidi Huang)，是美國 奧淇國際金融創辦人與總裁及CEO、美國宏盛保險與理財公司創辦人與總裁及CEO。主講題目是「2021年最新財富規畫」。

2020年因疫情 嚴重影響美國經濟，整體經濟損失、讓大家了解理財的重要性，理財規畫關乎人生規畫，做好財務管理才能進一步實現各個階段的人生目標，而做好理財規畫，要從策畫不同類型資產配置開始。其中2021年必需要做的四件事，包括(1)房產配置、(2)保險配置、(3)設立信托及(4)稅務規畫等。

黃海蒂說：(1)房產配置是安家樂業的基石，疫情期間買房或還是疫情過後買房也是學問，美國房產配置的重要性與房地產投資注意事項，也需要考慮。(2)保險配置是保障、稅務規畫和財富傳承的重要工具，有關疫情期間美國壽險概況，保險的作用、種類、退休後收入來源等。(3)設立信托是避免財務糾紛，做好非爭議的傳承，解決繼承人後顧之憂，辦理生前信托可將個人資產，如住宅、銀行帳戶、股票等交付信托，在你去世後轉讓給指定的受益人。(4)稅務規畫是因為美國稅務相當複雜，一定要提早規畫，並決定了你在美國以後的退休養老、醫療保險 等相關福利。

黃海蒂有超過30年全球保險與理財專家級經驗、她是美國專業機構認證CLU特許人壽保險師、美國專業機構認證ChFC特許財務顧問、美國百萬圓桌頂尖會員、美國百萬圓桌終身會員、美國亞裔保險理財協會創會會長、美國華人保險理財協會前會長、美國註冊財務策畫師學會中國區專家委員、美國保德信前開發經理、美國Mutual of New York前銷售經理等。電話626-820-6169。