世報線上稅務講座 顧衍時宏觀預測 楊逸凡談變化對策

世界日報在年終歲末陸續舉辦「2020理財、稅務、財經線上講座」，12月19日（周六）下午1時，在世界日報YouTube頻道U視頻線上直播的主講人顧衍時會計師，是知名經濟學家、克勤會計師事務所負責人（Koo, Chow & Co., LLP），主講：由美國 聯邦新內閣人事安排來看美國政府的財經走向、美國的財經大事、美國新政府領導下未來四年的國債、物價、稅則、股市、房市預測等。

另一位主講人是知名稅務會計師楊逸凡，主講：目前稅務政策和未來變化的對照、分析及應對計畫（聯邦個人所得稅、遺產贈與稅的可能改變、公司所得稅的可能變化、及目前可以採用的對策等）。

顧衍時會計師曾在PricewaterhouseCoopers審計部門負責多年，顧衍時博士的專業聲望超越國界，他曾任教於加州大學 洛杉磯分校、加州州立大學和克萊蒙大學，他也是北京大學、復旦大學、浙江大學和其他十幾所中國 及亞洲大學的名譽或顧問教授。在擔任聯合國開發署顧問期間，奠定了自己財務和稅務專家的地位。他曾是美國國會財稅委員會委員，曾被任命為美國加州代理州務卿，並當選為美國共和黨中央執行委員會委員，曾被美國世代周刊作为封面人物，並稱為成功的移民典範。

楊逸凡(Yvette Y. Yang) CPA, MBA是克勤會計師事務所管理合夥人。亦是稅務經濟學家，曾在中美著名大學執教。並經常擔任美國電視台及電台財經評論員，也在各報章雜誌對中美兩國稅務制度、企業及個人財稅計畫、財經熱門話題作評。她的近作包括：中美稅務比較、政府會計及財務報告、企業的内審制度、管理會計與審計等。她應聯合國開發署之邀，介入中國稅務體制和金融政策的改革計畫。