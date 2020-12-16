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環球銀行合作慈善機構 解決飢餓問題

洛杉磯訊

美國，今年可能有5400多萬人遇到糧食安危的問題，其中包括1800萬兒童。在洛杉磯縣各地，有支援食品慈善機構、餐飲場所、飢餓救濟計劃和活動，環球銀行分支機構和總公司辦公室的員工，為消除飢餓的慈善組織提供志願者服務。

在11月期間，環球銀行還組織了一個感恩節食品供給活動。他們收集了幾大箱食品，直接送給了Midnight Mission，這是一個非盈利組織，為在洛杉磯無家可歸的成人和兒童提供食物。

環球銀行總裁兼首席執行官Frank Chang表示，與Midnight Mission等夥伴（見圖）合作，是致力消除經濟差距和在服務不足的社區、創造積極變化中不可或缺的一部分。

環球銀行1954年成立於Rosemead市，目前有5家分行，近65年來一直為當地社區服務。環球銀行總部現位於West Covina，是一家全方位服務商業銀行。自成立以來，環球銀行通過提供優質的客戶服務，穩定成長，服務項目有商業房屋貸款，個人和商業支票帳戶，儲蓄戶等。

銀行員工經驗豐富，會講中、英、西班牙語等多種語言，Monterey Park分行電話626-293-8500，地址404 S. Atlantic Blvd. # C。West Covina 總行電話626-854-2801，地址3455 Nogales St。Arcadia電話626- 821-8080，地址747 W Duarte Rd。 Eagle Rock電話323-254-2251，地址2575 Colorado Blvd。Rosemead電話626-285-2251，地址3676 Rosemead Blvd。

更多詳細信息可至銀行的官方網站www.universalbank.com查詢。

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