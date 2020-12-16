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光陽AK 550超跑機車 暢銷全美

洛杉磯訊

光陽美國 (KYMCO USA Inc.) 是台灣光陽在北美的子公司，銷售產品包括二輪機車及全地形四輪越野型沙灘車。光陽美國在全美擁有超過500間經銷商，以優良品質、卓越經銷體系及同業合作，來提升光陽的名聲及市占，其中，KYMCO AK 550超跑Scooter機車，在2020疫情年的全美銷售，交出亮麗佳績。

AK 550是KYMCO半世紀造車經驗與技術的旗艦車，除了前衛搶眼且充滿空氣力學的出色外型外，更具有輕量化、高性能、低重心、便利性等特色，是KYMCO邁入Super Touring紀元的嶄新作品，也是新世代二輪跑旅概念的指標。全球最大的年度摩托車展2019年在義大利米蘭舉行，AK550在該展中大放異彩 (見圖)。今年展會因疫情取消。

AK為義大利文「Anniversario KYMCO」的縮寫，為紀念KYMCO 50週年的創業作，550是指排氣量。AK 550是KYMCO一輛集創新與突破、時尚與性能、豪華與實用、舒適與便利於一體的全球戰略車款，迄今，AK 550輪跡遍布歐洲及亞洲，獲良好口碑，2020年AK 550 於美洲地區上市，打開新篇章。

創出傲人佳績的光陽美國指出，AK 550的產品優勢皆是從消費者角度思考進行研發，各國媒體在試乘體驗後驚豔、讚賞，並推崇AK 550為「 TMAX Killer」，暢銷多國。此外，AK 550結合街跑車的高性能駕馭感、及跑旅車的舒適馳騁感，為Maxi Scooter樹立難以超越的標竿。在速克達、摩托車及四輪越野車產業，光陽工業已擠身全球前五大製造商之一。

光陽工業產品外銷超過90個國家，以KYMCO品牌行銷全球，產品設計亦獲紅點大獎肯定。光陽早已在歐洲紮根，為西班牙第二大暢銷品牌，現今在北美排名第四的光陽美國將不斷提升，目標為超越歐洲市場的地位。

光陽美國公司表示，成立於1963年的光陽，在全球超過100個國家展現出數十億元的銷售成績，製造高達600萬輛的產品，並以搭載智慧型儀表Noodoe系統與智慧型手機連結，創新發展獨占業界龍頭。光陽在全球市場上亦不斷與知名品牌共同開發業務、及擴展代工版圖，如川崎、北極貓/德事隆及BMW等。

加州是光陽機車的主要市場，位於柯汶納的Bert's Mega Mall 是光陽合作20餘年的經銷商，地址1151 N. Azusa Ave., Covina, CA，電話626-974-6600，網站www.bertsmegamall.com

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