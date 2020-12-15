日本富士按摩椅 聖誕新年期間折扣60%

FJ-8500

日本 富士按摩椅聖誕新年回饋，提供60%折扣，並贈送家庭自行車。

居家防疫 期間如何保持活動、紓解壓力？富士按摩椅推出2021年最潮AI人工智慧黑科技：「日本富士高檔頂級醫療按摩椅FJ-8500」，為4D按摩椅中的勞斯萊斯Skin Navigation。此按摩椅有4D機芯724種複合功能，具有人橋拉筋，深層按摩指壓，依人體工學，掃描導航感應，並且感應至深層7吋，讓按摩觸控按摩一步到位。

強調全身性按摩舒壓，適合各種年齡層的民眾，在家輕鬆享受，且透過肌肉 放鬆與被動運動的雙重好處，還能藉由增進血液迴圈，達到促進新陳代謝，幫助減壓放鬆與淋巴排毒。

健康養身專家DR. FUJI表示，維持長壽的秘訣之一就是每天按摩30分鐘，躺在按摩椅睡覺30分鐘，且面對一些患有肌肉疼痛、駝背、腰痛、便秘等長期身體不適的病患，DR. FUJI明，這些都可以透過高檔按摩椅，來幫助緩解各種問題。

日本富士醫療按摩椅，沿續在美國的銷售超過20年的專業經驗，不只多家醫療機構、運動俱樂部，國際醫學美容集團，甚至Google官方的按摩椅主要供應商，隨著疫情持續，人們更加注意「身體健康第一」。

居家防疫及慶祝聖誕新年，提供高達60%折扣，60期分期付款，零利息，全面保修十年且3年免費。而且聖誕新年期間買一送一，買大送小，限量贈送潮牌家庭自行車市價1488 元。

查詢產品電話：626-241-6828。日本富士高端醫療按摩椅Rowland Heights旗艦店地址：1015 Nogales St. #113B，Rowland Hts, Ca。