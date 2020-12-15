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星巴克明春新飲品 將推出「搖冰濃縮咖啡」

洛杉磯訊

星巴克宣布，一種新飲品「搖冰濃縮咖啡」將在明年春天推出。這種飲料將由濃咖啡、紅糖和燕麥牛奶製成，也將於明年春天在全美範圍內的連鎖咖啡店銷售。

星巴克的春季菜單通常在3月初推出。這款搖冰濃縮咖啡體現了該公司在過去幾年的創新戰略。星巴克不再青睞星冰樂和熱飲，而是青睞冷飲。在過去三年裡，冷飲的銷售額超過了10億美元。日前該公司首席運營官羅茲•布魯爾(Roz Brewer)在兩年一度的投資者日上表示，公司的冷飲銷售額在過去四年增長了近45%。今年秋天，其南瓜奶油冰釀的銷量甚至超過了其標誌性的秋季飲品南瓜香料拿鐵。

布魯爾說，新飲料旨在通過加入燕麥牛奶來吸引有健康意識的消費者，到2020年，燕麥牛奶的零售額已經增長了四倍多。千禧一代和Z一代的消費者更喜歡冷飲。

星巴克市值近1180億美元，該股上周三100.40美元，下跌0.8%。受新冠病毒疫苗好消息的推動，該股今年迄今已上漲14%。在盤後交易中，該公司股價上漲超過3%，此前該公司公布了其長期前景，預計在疫情爆發後，銷售將出現強勁反彈。（李梓瑞譯）

星巴克 咖啡 美元

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