琉璃工房 推出牛年新創作

東風帶來錦繡美

年終將近，琉璃工房為迎接2021牛年推出全新創作：「金牛一頂春雷動」，以牛溫和又有巨大甦醒之力，帶來好兆頭。同時即日起至12月25日止，凡消費滿額560元以上，即可獲贈「夢想成真」招財貓擺件一只，單筆消費累積最多三件，送完為止。

此贈禮可與琉璃心賞卡會員折扣、琉璃年度現金回饋券共同使用，限美國 琉璃工房南海岸廣場藝廊與官網藝廊消費。琉璃工房表示，吉牛為突破而來，強大的力量，堅定的意志，不斷向前的衝勁是對2021年的期許。

勝利之歌

除此之外，在聖誕節 季節特別推出「勝利之歌」鹿群設計，作品以六隻鹿，乘載六項美好寓意與願望：健康、長壽、智慧、生命力量、團隊協作、事業成功。領頭鹿的自信與堅定，帶領大家無畏向前。

騰躍凌宇宙

琉璃工房介紹「金牛一頂春雷動」系列傳遞四種力量：扭力、定力、覺力、愛力。系列作品包括：「騰躍凌宇宙」，金色巨牛奔躍越過朝陽，騰空而起的定格，畫面壯美，即日起至12月15日，原價3150元典藏價2570元。

四蹄翻飛開出錦繡花

另一作品「四蹄翻飛開出錦繡花」其牛肩背上的鮮花與蝴蝶，是特別創意之處。其大肌肉 的光滑面和細膩花朵，帶來不同光影效果。「牛氣滿天快樂行 」作品是一頭充滿樂觀的歡喜小神牛，樂觀頂出一片天，腳下是步步好事（柿）。

牛氣滿天快樂行

「東風帶來錦繡美」作品是一頭足踏山嶽前行神牛，巨大身軀肌肉凸顯，生命力量磅礴而起。「和你一樣 牛」作品是一對齊心同步、彼此鼓勵的小牛，是琉璃工房為年輕族群推出的小小生肖，以提醒為生活努力奮鬥的年輕人。「頂尖」的小牛牛同樣充滿動感的姿態，躍起的身軀，一對努力向上頂起的牛角，就是初生牛犢不怕虎的勇敢和無畏。

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