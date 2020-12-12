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世報理財稅務財經講座 19日線上登場

洛杉磯訊

疫情肆虐，物價都在上漲，很多人關心2021年的經濟走勢，及新總統上台後的稅務政策。 為此，世界日報在年終歲末陸續舉辦「2020理財、稅務、 財經線上講座」，特別邀請業界有關專家，對各項與民眾企業有關的切身問題，及如何因應的對策等等，加以詳細解析。

12月19日（周六）下午1時及下午2時，還有兩場精采線上講座，歡迎有興趣者上YouTube的世界日報頻道U視頻聽講。

19日下午1時，邀請到了美國克勤會計師事務所創始人顧衍時會計師、以及合夥人楊逸凡會計師，主講「目前稅務政第和未來變化的對照、分析及應對計劃」。克勤會計師事務所成立於1979年，是洛杉磯亞裔社區歷史最為悠久的專業機構之一。

知名會計師顧衍時演講的主題是：1.由美國聯邦新內閣人事安排，看美國政府的財經走向。2.美國的財經大事。3.未來四年的國債、物價、稅則、股市、房市等預測。4.在複雜多變的環境下，留美華人該如何平和處理問題。

稅務經濟學家楊逸凡會計師的主講題目是：1.聯邦個人所得稅。2.遺產贈與稅的可能改變。3.公司所得稅的可能變化。4.目前可以採用的對策。

19日下午2時邀請擁有30多年保險與理財經驗的黃海蒂（Haidi Huang）演講，她是美國奧淇國際金融和美國宏盛保險與理財公司總裁，主講題目是「2021年最新財富規劃」。

她表示，2020年因疫情嚴重影響美國經濟，整體經濟損失、讓大家了解理財的重要性，理財規畫關乎人生規畫，做好財務管理才能進一步實現各個階段的人生目標，而做好理財規畫，要從策畫不同類型資產配置開始。其中2021年必需要做的四件事，包括房產配置、保險配置、設立信托及稅務規畫等。

其他資訊可參考本報刋出的半版廣告。

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