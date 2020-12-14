Bio Lab提供上門檢測新冠、得來速服務

洛縣新冠疫情 呈嚴重惡化趨勢，最近假期的人口流動，將導致出現更多的新冠確診病例。進行快速得出結果的測試，讓檢測 陽性者進行隔離，可遏制新冠病毒的傳播。

由華人創建的Biological Laboratory Inc，首創新冠病毒可以上門檢測，民眾和企業員工可以不用出門便可掌握自己的身體狀況，便捷完成新冠病毒檢測。該公司在Pomona及Lynwood均設有生化檢驗所。

Bio Lab生化檢驗所的負責人王偉漢（Jordan Wang）表示，目前政府要求保險 公司支新冠檢測費用，因此民眾或企業員工只要有保險，本身感覺需要檢測，就可以獲得免費的檢驗。如果沒有保險的人，提供個人身份證明或社會安全號碼，他們的檢驗所可以幫助尋找政府提出的補助項目來提供費用，所以有無保險的人都不用擔心費用的問題。目前市面新冠病毒的收費檢測價格約150元。

Bio Lab生化檢驗所可以前往各公司企業做團體的採檢，或提供快速免下車採檢服務，該公司採用FDA、EUA Cleared聚合每連鎖反應（PCR）新冠肺炎測試方法，可在2至3天內知道結果。同時可以提供24小時檢測服務。民眾出國需要檢驗證明報告，或是公司企業復工，大量工作人員需要體檢證明，他們均可以提供上門收集員工樣本，帶回實驗室檢驗，然後以電子郵件通知公司企業人事管理部門，他們的檢測結果可以比政府的檢測中心更快。

王偉漢表示，考慮到許多民眾的便捷和顧慮問題，該生化檢驗所近期提供自動檢測送包到府的服務，無論是在洛杉磯縣、橙縣、聖費南度谷、聖蓋博谷、聖地牙哥的民眾，只要提出39元的送貨費用，他們的檢驗所就可以將完整的檢驗包送到，民眾按照使用說明自行取樣，檢驗所回收樣本後，48至72小時內，即可透過電子郵件通知結果。

檢驗所預約電話909-718-4592，地址 1977 N. Garey Ave; Pomona 及 3660 E. Imperial Hwy, Lynwood。郵件諮詢[email protected]。