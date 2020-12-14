12.19「五力全開」線上演唱會 抽簽名T恤

五力全開Our Hope線上演唱會，明星親筆簽名專屬T恤

五力全開Our Hope線上演唱會，是專為美國華人 專場舉辦的線上活動，由世界日報 主辦、麥當勞獨家贊助，邀請大家在12月19日美東時間晚上9 點，一起在ourhope.worldjournal.com線上收看，聽五位華人巨星線上唱出新希望。

而且只要上Our Hope活動網站登記姓名，就有機會得到五位華語歌壇巨星周興哲、林宥嘉、彭佳慧、陳以桐（Jason Chen）、蔡恩雨（Pricilla Abby），送出自己的親筆簽名專屬T恤等（見圖）。

世界日報表示，此時舉辦線上演唱會活動的意義甚大，因為2020年期間，新冠肺炎疫情在美國造成極大的影響，不僅在美華人感到生活不便外，甚至去超市買東西都需要小心翼翼。而且，深深感受到華人朋友們覺得生活不安及心理緊張。

五力全開Our Hope線上演唱會，邀請這五位華語歌壇受歡迎的歌星線上演唱，希望在逆勢下，能夠用歌聲來溫暖及解壓美國華人的緊蹦心情。

這次歌手準備了親筆簽名的衣服或小物，將送給美國朋友們，周興哲送出自己的親筆簽名專屬T恤；林宥嘉送出自己的簽名小物；彭佳慧及2位YouTube歌手Jason Chen（陳以桐）、蔡恩雨（Pricilla Abby），將提供他們親筆簽名的麥當勞T恤等。

世界日報鼓勵華人朋友們儘快把這個好消息告訴大家：只要上Our Hope活動網站，並登記姓名即有機會獲得明星簽名的周邊商品。活動預計在2021年1月4日進行抽獎、並公布得獎名單。Our Hope線上演唱會活動官網：ourhope.worldjournal.com/。