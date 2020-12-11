東森美洲電視送暖 華人故事系列報導

2020 年對於美國 民眾的生活來說，是相當辛苦的一年，不論是企業或是家庭和個人都受大環境動盪影響，不少人在抵抗疫情的威脅同時，還得維持生計。

東森美洲電視秉持服務華人 社區的責任，響應社區照顧計畫 (Feed and Foster Community)提供現金獎勵給華人家庭，期望讓華人成為種子，在社區當中繼續成長茁壯， 照顧周邊有需要的人，善盡社區一分子的心力，傳遞正能量。

東森美洲電視推出系列報導，連續20天播出全美各地華人在2020年的故事。首播來自洛杉磯仍在就讀8年級的學生，在2020年除了面對遠距數位學習在課業上的新挑戰，更在一個月前得知父親罹患血癌，靠著家人之間緊密的照顧、自我充實和關懷周圍，繼續對未來帶著微笑充滿希望。

故事收件日期將於聖誕節 前截止，如有值得和華人社區分享的故事，願意成為美國華 人社區的種子，共同照顧自己身邊的社區，可上網報名，只要故事被選上就能獲得500元獎金，並將在東森電視節目上播出，報名方法可上網址：www.ettvamerica.com/SmileWithMCD。