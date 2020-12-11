華興保險提醒 12/15前重新檢視健保單

隨著聖誕及新年佳節即將到來，新冠染疫人數預計將於年底到達巔峰，專家提醒民眾避免聚會並確實做好各項防疫措施。此外，健康保險更是最後一道防線，美國醫療費用驚人，如無醫療保險 不僅面臨醫生難約的困境，還很可能收到天價帳單。

在這種情況之下，加州個人健康保險開放投保月餘以來，民眾諮詢投保踴躍，12月15日是投保開放期的第一輪截止日，在15日前完成辦理的民眾，健保 將準時於2021年1月1日生效。由加州全保認證的華興保險特別提醒，除了補買或初次購買健保，已有健康保險的民眾在續保時，也務必於12月15日前重新檢視保單。

洛杉磯縣保險管理委員會委員，華興保險總裁張國興提醒民眾，購買健保時因為需要提交稅單、社安號、住址等重要個人資料，要注意選擇專業經紀，以防資料外洩。華興保險在疫情 期間可透過加密郵件、電話、線上客服、視訊等方式辦理各項業務，同時配備安全可靠的數據保護系統，確保用戶的個資安全，足不出戶完成手續。

對於滯留在美的遊客或是畢業後學校健保失效的學生，無論是否有美國居民身分或社會安全號（SSN），都可以趁著投保開放期購買到包含新冠肺炎治療、年度體檢、疫苗及預防性護理服務等多項的健康保險。

華興保險表示，如果民眾擔心疫情期間醫生難約，也可以考慮選擇凱薩健保，凱薩作為五星級的健保機構，在自己的醫療中心就可以完成看診、化驗、治療、查詢結果等一站式服務。而且在疫情期間持續營業，並設有華人醫生、護士以及中文服務專線，十分方便。

華興保險電話：626-333-1111，或至：www.kcal.net/2021-health-insurance-application了解更多保險資訊。