我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1561萬 加州逼近150萬例

新居家令讓加州疫情緩解？專家：未來數周更危險

奇諾岡華美協會 中文徵文比賽

奇諾岡訊

奇諾岡華美協會(CAACH)舉辦的第四屆「中文徵文比賽」，已開始收件，至2021年1月16日截止，並訂2月20日頒獎。

此項徵文比賽是為紀念CAACH LIU、廖一鵬、斯波登而成立的Spaulding Award紀念奬學金活動。分為(1)母語和非母語青少年組(14歲至18歲高中生)；(2)母語和非母語成人組(18歲以上非高中生)。

奇諾岡華美協會創辦人Dr. Wai-Min Liu表示，歡迎家住Inland Empire （San Bernardino County 及 Riverside County）區域的學生和成人參加，也歡迎南加州其他區域的學生及成人積極參與。

針對青少年組所訂定的題目是：「禍兮，福之所倚；福兮，禍之所伏」，疫情改變了世界，這場冠狀病毒肆虐性地在全球爆發，即改變了我們慣有的生活方式和節奏，也為我們帶來了一個難得的契機來回歸內心，審視自己，考量我們的價值，我們的力量和我們的祝福。當危機和挑戰並行時，我們的眼目將轉向何處？

成人組的題目是：「豈曰無衣，與子同裳」，面臨災難什麼是我們所擁有的祝福？面對災難，不迷失在絕望的海洋中。遠超於疫情的，是它揭示了我們是誰，是什麼力量讓我們繼續前進？什麼才是生活中真正的意義？災難來臨時我們的祝福又是什麼？讓我們來分享和探索其中的意義並珍惜這段特別的經歷。

參加比賽建議字數為1000至2000字。得奬者第一名300元，第二名200元，第三名100元(將有並列名次) 。

該協會表示，文章評審以中文為主，所有應徵稿件均密封處理，分初審、複審、終審三階段。獲獎人將以email通知，歷屆獲獎名單及作文亦可上：https://chineseinie.com/liu-spaulding-award/ 查看。頒獎地點因屆時的疫情而定，會另行通知。

資料提供：請附具篇名、組別、真實姓名（中英文）、出生年月日、地址、電話號碼。學生需證明就讀學校以及在校年級，上交到：[email protected]

疫情 加州 南加

上一則

亞凱迪亞「The 8Eighty」建案 家庭網路無死角

下一則

拜登提名戴琪任貿易代表 趙美心讚賞

延伸閱讀

劉敏兒、劉珝林宣誓就職 鑽石吧首現3華裔市議員

劉敏兒、劉珝林宣誓就職 鑽石吧首現3華裔市議員
佛奇警告：明年1月中疫情恐迎「黑暗時刻」

佛奇警告：明年1月中疫情恐迎「黑暗時刻」
華裔拍「母語」 揭阿茲海默患者失語症困境

華裔拍「母語」 揭阿茲海默患者失語症困境
非母語寫作

非母語寫作
公開會入場受阻 華人家長告教育局

公開會入場受阻 華人家長告教育局
紐約華裔家長被拒參加公聽會 告上聯邦法院

紐約華裔家長被拒參加公聽會 告上聯邦法院

熱門新聞

美髮店將再度歇業，業者怨嘆無法生存。（本報檔案照）

南加區域居家避疫 周日深夜啟動 業者、旅客：日子沒法過了

2020-12-06 02:17
位於蘭卡斯特Century路45000街區的一處民宅日前發生命案。（谷歌地圖）

南加教練殺害兩子女並將其斬首 還要其他兩子觀看

2020-12-09 18:42
流行病專家黃重德醫師提醒：居家避疫千萬不要忽視家人之間的相互傳染。（黃醫師提供）

流行病專家：四成確診者在家被傳染

2020-12-08 02:34
美髮店已經關門，僅留下店家聯絡電話。（記者王全秀子／攝影）

南加居家避疫令第一天 山谷大道髮廊、美甲店淒慘冷清

2020-12-07 20:58
南加地區4日晚的住院重症（ICU）床位空置率已在15%以下，倘若5日仍無改善，最早將於6日起觸發「區域居家避疫」（regional stay-at-home）規定。（加州衛生局推特）

南加ICU空置率低於15% 更嚴「避疫令」最快6日上路

2020-12-05 17:06
加州部分居民12月8日中午收到居家避疫令警告。（記者截圖）

為何加州居民今午收到短訊疫情警告？ 州政府新招

2020-12-08 18:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…

中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…
台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈

台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈
快看世界／中國科興疫苗 與西方疫苗有何不同？

快看世界／中國科興疫苗 與西方疫苗有何不同？
販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網

販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網
蜜蜂收集糞便塗抹家門！竟然是為了防範牠

蜜蜂收集糞便塗抹家門！竟然是為了防範牠