奇諾岡華美協會 中文徵文比賽

奇諾岡華美協會(CAACH)舉辦的第四屆「中文徵文比賽」，已開始收件，至2021年1月16日截止，並訂2月20日頒獎。

此項徵文比賽是為紀念CAACH LIU、廖一鵬、斯波登而成立的Spaulding Award紀念奬學金活動。分為(1)母語和非母語青少年組(14歲至18歲高中生)；(2)母語和非母語成人組(18歲以上非高中生)。

奇諾岡華美協會創辦人Dr. Wai-Min Liu表示，歡迎家住Inland Empire （San Bernardino County 及 Riverside County）區域的學生和成人參加，也歡迎南加州 其他區域的學生及成人積極參與。

針對青少年組所訂定的題目是：「禍兮，福之所倚；福兮，禍之所伏」，疫情 改變了世界，這場冠狀病毒肆虐性地在全球爆發，即改變了我們慣有的生活方式和節奏，也為我們帶來了一個難得的契機來回歸內心，審視自己，考量我們的價值，我們的力量和我們的祝福。當危機和挑戰並行時，我們的眼目將轉向何處？

成人組的題目是：「豈曰無衣，與子同裳」，面臨災難什麼是我們所擁有的祝福？面對災難，不迷失在絕望的海洋中。遠超於疫情的，是它揭示了我們是誰，是什麼力量讓我們繼續前進？什麼才是生活中真正的意義？災難來臨時我們的祝福又是什麼？讓我們來分享和探索其中的意義並珍惜這段特別的經歷。

參加比賽建議字數為1000至2000字。得奬者第一名300元，第二名200元，第三名100元(將有並列名次) 。

該協會表示，文章評審以中文為主，所有應徵稿件均密封處理，分初審、複審、終審三階段。獲獎人將以email通知，歷屆獲獎名單及作文亦可上：https://chineseinie.com/liu-spaulding-award/ 查看。頒獎地點因屆時的疫情而定，會另行通知。

資料提供：請附具篇名、組別、真實姓名（中英文）、出生年月日、地址、電話號碼。學生需證明就讀學校以及在校年級，上交到：[email protected]。