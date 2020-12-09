H Mart台灣食品節 12.12登場

台灣人氣商品、伴手禮。

H Mart超市自12月12日至12月24日，於指定的15家分店舉辦為期兩周的「H Mart柑仔店 - 台灣 食品節」，邀請民眾一同品嘗道地的台灣風味，讓你人在北美也能享受寶島風情。

一年一度的台灣食品節，今年正好跟聖誕節同在12月，H Mart表示，今年的H Mart台灣食品節，要找回你的美食記憶。 柑仔店即為雜貨店的閩南語稱呼，是許多台灣人共同的懷舊記憶。柑仔店不僅滿足民生需求，更是滿滿人情味的代表。這就是 H Mart想要傳遞給顧客的信息：H Mart永遠在這裡提供你所需要的物品。

H Mart表示，獨家特集近百款台灣人氣商品，由平價商品到只能在台灣才買的到的受歡迎伴手禮，這次食品節都有。在台灣，每一家好吃的鳳梨酥都有自己的獨家秘方，今年，H Mart也選了兩家有名的鳳梨酥。平常很難在美國 的超市買到的夢幻逸品， H Mart也都幫你準備好了。

全美H Mart共15家店將全力參與此次活動，地區是：南加州 Arcadia店、Diamond Bar店，北加州San Jose店、 San Jose II店，紐約Bayside 店、Hartsdale店、Jericho店、Yonkers店，麻州Burlington店，維吉尼亞Fairfax店，北卡Cary店，伊利諾Naperville店、Niles店，德州Austin店及亞利桑那Mesa店。

創立於1982年的美國亞洲超市品牌H Mart，引領全新型態的食品生活體驗店，為美國消費者提供來自亞洲各地優質的商品，目前的分店橫跨美國14個州，是全美最具規模和影響力的亞洲超市品牌之一。H Mart集團看準亞裔市場的消費力， 此次特別與財團法人中華民國對外貿易發展協會、台灣經濟部中小企業處、OTOP(One Town One Product)及財團法人中衛發展中心合作，引進台灣特色食品，期望能以舒適購物環境，多樣獨特商品種類，打造全新購物體驗。

更多活動信息及活動店鋪信息，可見H Mart官網、臉書、Instagram及微信公眾號(ID: hmartofficial)。