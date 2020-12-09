我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美破1517萬確診 加州確診逾142萬

駐中大使 拜登擬提名布塔朱吉 曾讚「他讓我想起兒子」

H Mart台灣食品節 12.12登場

洛杉磯訊
台灣人氣商品、伴手禮。
台灣人氣商品、伴手禮。

H Mart超市自12月12日至12月24日，於指定的15家分店舉辦為期兩周的「H Mart柑仔店 - 台灣食品節」，邀請民眾一同品嘗道地的台灣風味，讓你人在北美也能享受寶島風情。

一年一度的台灣食品節，今年正好跟聖誕節同在12月，H Mart表示，今年的H Mart台灣食品節，要找回你的美食記憶。 柑仔店即為雜貨店的閩南語稱呼，是許多台灣人共同的懷舊記憶。柑仔店不僅滿足民生需求，更是滿滿人情味的代表。這就是 H Mart想要傳遞給顧客的信息：H Mart永遠在這裡提供你所需要的物品。

 H Mart表示，獨家特集近百款台灣人氣商品，由平價商品到只能在台灣才買的到的受歡迎伴手禮，這次食品節都有。在台灣，每一家好吃的鳳梨酥都有自己的獨家秘方，今年，H Mart也選了兩家有名的鳳梨酥。平常很難在美國的超市買到的夢幻逸品， H Mart也都幫你準備好了。

全美H Mart共15家店將全力參與此次活動，地區是：南加州Arcadia店、Diamond Bar店，北加州San Jose店、 San Jose II店，紐約Bayside 店、Hartsdale店、Jericho店、Yonkers店，麻州Burlington店，維吉尼亞Fairfax店，北卡Cary店，伊利諾Naperville店、Niles店，德州Austin店及亞利桑那Mesa店。

創立於1982年的美國亞洲超市品牌H Mart，引領全新型態的食品生活體驗店，為美國消費者提供來自亞洲各地優質的商品，目前的分店橫跨美國14個州，是全美最具規模和影響力的亞洲超市品牌之一。H Mart集團看準亞裔市場的消費力， 此次特別與財團法人中華民國對外貿易發展協會、台灣經濟部中小企業處、OTOP(One Town One Product)及財團法人中衛發展中心合作，引進台灣特色食品，期望能以舒適購物環境，多樣獨特商品種類，打造全新購物體驗。

更多活動信息及活動店鋪信息，可見H Mart官網、臉書、Instagram及微信公眾號(ID: hmartofficial)。

台灣 美國 加州

上一則

劉敏兒、劉珝林宣誓就職 鑽石吧首現3華裔市議員

下一則

紐森任命醫師阿拉貢 為加州新衛生局長

延伸閱讀

南加居家避疫令生效第一天 華人熱鬧商區變這樣？

南加居家避疫令生效第一天 華人熱鬧商區變這樣？
感恩節之磯曲族恩仇啟示錄

感恩節之磯曲族恩仇啟示錄
聖誕老人疫期不缺席 隔玻璃會兒童

聖誕老人疫期不缺席 隔玻璃會兒童
感恩節後疫情緊張 一線人員須定期檢測

感恩節後疫情緊張 一線人員須定期檢測
感恩節火雞 變小變貴

感恩節火雞 變小變貴
受疫情影響 今年感恩節火雞變小變貴

受疫情影響 今年感恩節火雞變小變貴

熱門新聞

聖蓋博全統廣場三和燒臘店在經營29年之後，11月30日宣告關門。（谷歌地圖）

疫情+房租…經營29年 三和燒臘歇業

2020-12-01 02:15
美髮店將再度歇業，業者怨嘆無法生存。（本報檔案照）

南加區域居家避疫 周日深夜啟動 業者、旅客：日子沒法過了

2020-12-06 02:17
美髮店已經關門，僅留下店家聯絡電話。（記者王全秀子／攝影）

南加居家避疫令第一天 山谷大道髮廊、美甲店淒慘冷清

2020-12-07 20:58
南加地區4日晚的住院重症（ICU）床位空置率已在15%以下，倘若5日仍無改善，最早將於6日起觸發「區域居家避疫」（regional stay-at-home）規定。（加州衛生局推特）

南加ICU空置率低於15% 更嚴「避疫令」最快6日上路

2020-12-05 17:06
加州新冠病毒案例急增，重症病房約有75％被佔用，其中1,812張病床被冠狀病毒患者佔據。（本報檔案照）

加州COVID-19 病例激增：很殘酷、太糟糕、還會更糟

2020-12-01 14:16
流行病專家黃重德醫師提醒：居家避疫千萬不要忽視家人之間的相互傳染。（黃醫師提供）

流行病專家：四成確診者在家被傳染

2020-12-08 02:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利

英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利
德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票

德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票
餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」

餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」
600元現金支票 白宮促眾院納入紓困案

600元現金支票 白宮促眾院納入紓困案
紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點

紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點