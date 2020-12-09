遠紅外線足浴桶、背心 讀者聖誕優惠

聖誕節快到了，送什麼禮物能顯現心意？杉釦富健康養生中心（ShineCo Wellness）正延長感恩特惠獨家給世報讀者，凡電話訂購享有特價優惠。

特價產品有：（1）免加水「遠紅外線足浴桶」標準版，原價499現399元。（2）「遠紅外線背心」原價499元現399元，再加送價值35元的充電式鋰電池。南加 州運費20元。

該公司表示，所謂遠紅外線，是指光譜上，紅色可見光外波長在4UM-1000UM的光線，對人體有效的部分是4-12UM，又稱做生育光波或生命之光，但真正有效、能提供效能的遠紅外線，放射率需達80%以上。

該公司表示，遠紅外線，在許多國家的醫療院所中被廣泛使用，特別是在傷口護理或血管阻塞的患者，主要是利用它局部的增加血液循環來幫助治療。

至於沒通電的遠紅外線產品是否有效？該公司說，如果無法達到80％以上的放射率，效果會大打折扣。很多紡織品都會標榜含有少許遠紅外線成分，主要都是在紡紗的時候，把相關的成分磨成粉末混在紗裡面，或是塗一層在上面，穿透力是否達到80%，是需要先知道的。

該中心表示「人老腳先衰」，因人的腳部和小腿，包含了許多的穴位，又稱為人體的第二心臟。 所以很多人知道要經常用熱水泡腳，但用水泡腳，無法讓整個身體暖起來，也不能加速身體內的微血管循環。「遠紅外足浴桶」定時定溫，只要把腳放入，開啓開關就能泡腳，其中的遠紅外線能加速血液中的帶氧量，促進血液循環，加強身體代謝功能。

該中心表示「脊椎不好百病生」。「遠紅外線背心」是幫助體熱，使人遠離痛症及各種疾病，杉釦富遠紅外線背心，將整個脊椎從頸部以下到尾椎的部份全部包覆，加強微血管循環和恢復肌肉組織的功能，來幫助達到減輕疼痛的作用。

杉釦富總部位於舊金山灣區，成品工廠在台灣 ，他們專營台灣高品質遠紅外線產品，有多國產品認証及專利，在Burlingame和南灣Cupertino都有體驗中心，因防疫期間產品熱銷，南加訂購後約二至三周可將產品寄出。查詢專線1-888-666-6048 ，1-650-999-0988，或上網www.shinecous.com。