疫期養寵物踴躍 Petco申請上市

消費者疫情 期間收養更多寵物，Petco已經提交上市申請。這家零售商尚未公布可發行的股票數量或IPO定價，但它已計畫在那斯達克上市。

該公司在文件中指出，受疫情影響，今年養寵物的家庭數量預計增加4%。寵物主人的激增創造了價值40億美元 的寵物護理產品新需求。PetSmart一年多前上市的在線業務Chewy今年以來股價上漲了150%以上，市值達到303億美元。在截至2020年10月31日的10個月裡，Petco的淨銷售額同比增長9%，至35.8億美元。今年到目前為止，同店銷售額增長了9.6%。Petco在公布了2018年和2019年的淨虧損後，也在改善其盈利能力。在2020年的前10個月，該公司的淨虧損為2030萬美元，與去年同期相比減少了77%。在過去的三年裡，在同店銷售出現負增長後，Petco投資 了3億美元來實現業務現代化，包括建立一個電子商務網站、和啟動一個提供全面服務的獸醫醫院網絡。

五年前，Petco差點上市，但被私募股權公司CVC Capital Partners和加拿大養老金計劃投資委員會以46億美元收購。該公司成立於1965年，最後一次上市是在2006年。由於冠狀病毒大流行期間消費者在寵物上的支出上升，Petco Health and Wellness公司已申請首次公開發行S-1股票。(李梓瑞譯)