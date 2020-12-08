2020全球華人差傳大會 線上舉辦

2020全球華人 差傳大會，將於12月28至30日在線上舉辦。本次主題「活出全備大能的福音，破繭齊出，同頌主榮」。主題講員劉彤牧師（見圖），楊錫儒牧師，于宏潔牧師。聯合大信息講員，大衛．普拉特，陳恩藩。中文學生節目講員張文亮， 青年節目講員袁幼軒。

華人差傳大會是一個由基督使者協會主辦，透過衆多的本地教會，宣教機構與基督使者協會的合作的跨教會，跨宗派的差傳大會。當眾教會和機構，在宣教中彼此聯合互相學習，從始至終的密切合作，會帶來更大的加乘效應。

主題講員矽谷 生命河靈糧堂劉彤牧師，演講主題：持續宣教的策略。高雄基督教福氣教會楊錫儒牧師，演講主題：教會與門徒之道。矽谷基督徒聚會于宏潔牧師，演講主題，以基督為中心的福音。聯合大信息講員，大衛．普拉特，演講主題：活出全備大能的福音。陳恩藩演講主題：福音是全人類的需要。

可上網報名參加12月28日至30日的2020全球華人差傳大會。華人差傳大會有超過35年的歷史，多年來一直致力於同一個目的：推動華人為了上帝在全地的榮耀，破繭齊出。他們的網址：www.cmcglobal-afc.org。