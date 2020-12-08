我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球第一位！英國90歲老嫗接種輝瑞新冠疫苗

加州日增確診2萬例 每10人檢測就有1人染疫

2020全球華人差傳大會 線上舉辦

洛杉磯訊

2020全球華人差傳大會，將於12月28至30日在線上舉辦。本次主題「活出全備大能的福音，破繭齊出，同頌主榮」。主題講員劉彤牧師（見圖），楊錫儒牧師，于宏潔牧師。聯合大信息講員，大衛．普拉特，陳恩藩。中文學生節目講員張文亮， 青年節目講員袁幼軒。

華人差傳大會是一個由基督使者協會主辦，透過衆多的本地教會，宣教機構與基督使者協會的合作的跨教會，跨宗派的差傳大會。當眾教會和機構，在宣教中彼此聯合互相學習，從始至終的密切合作，會帶來更大的加乘效應。

主題講員矽谷生命河靈糧堂劉彤牧師，演講主題：持續宣教的策略。高雄基督教福氣教會楊錫儒牧師，演講主題：教會與門徒之道。矽谷基督徒聚會于宏潔牧師，演講主題，以基督為中心的福音。聯合大信息講員，大衛．普拉特，演講主題：活出全備大能的福音。陳恩藩演講主題：福音是全人類的需要。

可上網報名參加12月28日至30日的2020全球華人差傳大會。華人差傳大會有超過35年的歷史，多年來一直致力於同一個目的：推動華人為了上帝在全地的榮耀，破繭齊出。他們的網址：www.cmcglobal-afc.org。

華人 矽谷

上一則

南加焚風又起 上萬住戶不來電

下一則

洛警驅離示威者 市長官邸外爆衝突

延伸閱讀

「最棒反派」星際大戰黑武士走了

「最棒反派」星際大戰黑武士走了
「星際大戰」黑武士 大衛鮑羅斯過世 享壽85歲

「星際大戰」黑武士 大衛鮑羅斯過世 享壽85歲
憶好友大衛

憶好友大衛
柯迪雷拉莊園 加州買家競標

柯迪雷拉莊園 加州買家競標
「榮恩」秀父女照 百萬粉絲爭睹

「榮恩」秀父女照 百萬粉絲爭睹
丹維爾首個華裔市議員 方大衛當選

丹維爾首個華裔市議員 方大衛當選

熱門新聞

聖蓋博全統廣場三和燒臘店在經營29年之後，11月30日宣告關門。（谷歌地圖）

疫情+房租…經營29年 三和燒臘歇業

2020-12-01 02:15
美髮店將再度歇業，業者怨嘆無法生存。（本報檔案照）

南加區域居家避疫 周日深夜啟動 業者、旅客：日子沒法過了

2020-12-06 02:17
南加地區4日晚的住院重症（ICU）床位空置率已在15%以下，倘若5日仍無改善，最早將於6日起觸發「區域居家避疫」（regional stay-at-home）規定。（加州衛生局推特）

南加ICU空置率低於15% 更嚴「避疫令」最快6日上路

2020-12-05 17:06
加州新冠病毒案例急增，重症病房約有75％被佔用，其中1,812張病床被冠狀病毒患者佔據。（本報檔案照）

加州COVID-19 病例激增：很殘酷、太糟糕、還會更糟

2020-12-01 14:16
現在的Opus去掉了去多浮誇元素。（MLS）

比佛利豪宅3年賣不掉 降4000萬 聖瑪利諾華婦接手

2020-11-29 02:17
聖蓋博谷華資商號林立，但生意受疫情打擊，如今顯得頗為冷清。（記者王全秀子／攝影）

南加居家避疫令生效第一天 華人熱鬧商區變這樣？

2020-12-07 20:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪
共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議

共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議
「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光

「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光
多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬

多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬
美公衛局長：這波疫情升溫與之前狀況不同

美公衛局長：這波疫情升溫與之前狀況不同