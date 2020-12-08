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洛縣打擊仇恨犯罪 設團結對抗周

洛杉磯訊

洛杉磯縣市官員、教育工作者、醫療人員和社區組織，正在合作提供資源打擊仇恨犯罪，洛杉磯縣市仇恨犯罪因新冠肺炎疫情而不斷惡化。

為了加強打擊仇恨犯罪，洛杉磯縣市宣布從11月30日起，該周為「團結對抗仇恨周United Against Hate Week」的首周。今年初，洛縣成立了全美第一個仇恨犯罪舉報熱線211，頭六個月裡收到的舉報電話中，有13%與新冠肺炎有關。

洛縣人際關係委員會（Commission on Human Relations）會長Robin Toma說：「仇恨升溫不只是本地的問題，而是全國性現象」。聯邦調查局11月中旬公布一份報告，發現2019年的仇恨犯罪率是10多年來最高，因仇恨動機引發的命案也是自1990年代以來最多。他說：「我們了解，在現在這種時期，焦慮和恐懼會導致人們尋找代罪羔羊、對他人產生刻板印象。」不過，他也表示，在這段時期，人們也同時挺身而出，相互支持彼此和社區。

負責管理洛縣80個學區的教育廳總監Debra Duardo強調，學生們知道，他們是受歡迎、被愛、被包容的，學區絕不姑息容忍，絕對會處理霸凌事件。他表示「行動愈早開始愈好。例如少數族裔研究，要從教職員的背景反映出來，讓孩子們有能力愛自己和學習自己的文化，並要教導孩子們同理心和如何建立人際關係，這項工作最好從學前班就開始。

代表洛杉磯地區商會的Maria Salinas表示，這不僅是一件正確的事，同時有助確保建立安全、包容、尊重的職場。孩子們是我們未來的勞動力，人是商業最重要的基礎設施。

洛杉磯市最近成立民權與人權局，首位局長Capri Maddox提出警告：「仇恨犯罪可能是我們必須長時間面對的問題。」她表示，多元性別族群和亞太裔社區現在是被特別針對的對象。她提到，就在拜登宣布勝選當天，她所屬的非裔大教堂外就出現了仇恨塗鴉。

擁有230萬名會員的洛杉磯醫療集團（L.A. Care）執行長John Baackes指出，仇恨和排擠的壓力加重了人們的負擔，呼籲大家要更重視精神健康。他強調，211熱線不只可用來舉報犯罪，也能提供民眾可靠的幫助。他說：「任何撥打211的民眾都能獲得協助。」他表示，儘管犯罪數量遠超過報案數量，211熱線的作用不僅止於報案，透過211警方會介入調查犯罪，還有數十個社區組織提供協助。211熱線全年無休，24小時提供服務，可使用任何語言。

團結對抗仇恨周計畫（United Against Hate Week program）目前已獲得25個城市背書，詳細活動資訊可上網https://unitedagainsthateweek.org/find-events.查詢。活動網址LAvsHate.org提供一系列可下載圖片（見圖），其中一些是為特定社區量身定做，可與他人共享。

洛杉磯 仇恨犯罪 洛縣

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